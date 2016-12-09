港报社评：公屋超级富户须迁出，政党政客勿徇私包庇--明报12月9日

房委会资助房屋小组今天开会，讨论收紧公屋富户政策，确保善用公屋资源，方案若获通过，最快明年10月生效，惟多个政党均要求押后决定，＂多听社会声音＂，＂不应仓卒行事＂，云云。公屋是为照顾有需要的低下阶层而设，要求超级富户不再霸占公屋资源，天经地义。政党应本着良心和原则办事，不应袒护既得利益者。

公屋轮候册现累积近29万宗申请，轮候公屋时间进一步延长至4.5年，远超平均3年的目标。房委会10月举行集思会，讨论解决方案，经两月研究，房屋署就收紧富户政策提出具体方案。公屋租户入息倘若超出申请限额4倍，又或资产超出入息限额91倍，皆属超级富户，须迁出单位，取代目前入息和资产同时超限才算超级富户的做法。另外，租户若在港拥有私人住宅，不论入息及资产是否超限，亦需迁出。

根据统计处资料，若租户达公屋入息限额4倍，已属全港家庭收入最高10%之内，根本不应再占用公屋资源。若以4倍及91倍的公屋入息及资产限额计算，公屋2人家庭月入超过67,480元或资产逾154万元、4人家庭月入逾106,760元或资产逾243万元，皆为超级富户。如此收入水平，要他们迁出，合情合理。

全港约有2.6万公屋富户，当中2.28万户交倍半租、3100户交双倍租，只有60户缴交市值租金。目前每个公屋单位平均租金，约为每月1700元，远低于一个360平方尺私楼单位的平均过万元月租，要绝大多数公屋富户主动舍弃如此优厚的房屋资助，当然不易。2011至2016年度，房委会平均每年仅从富户收回约230个公屋单位，已说明政府须加速公屋流转，让真正有需要的人上楼，收紧富户政策正是其中之一。

遗憾的是，政党和公屋住户团体，对收紧富户政策都取态抗拒，惟理据苍白贫乏，偏离公平公义原则。例如，工联会立法会议员郭伟强质疑，房署10月＂初次＂提出构思，一个多月后即发出文件并建议落实，认为时间仓卒。收紧富户政策，过去已讨论不知多少次，2014年底，房委会抛出6项建议供委员商讨，包括要求入息超出3倍的富户缴3倍租、住满7年便要每年申报一次入息，惟遭政党反对，结果全部不获通过。两年过去，房署再提建议，是否真的仓卒？所谓＂听取更多意见＂，已经成为无止境拖拉、袒护富户的托辞。

又例如，公屋联会主席王坤认为，房屋署未能提供新措施可收回多少单位的估算，＂反映署方评估新措施成效有限＂，＂似是为了向政府交功课＂，转移轮候公屋3年不能上楼的批评，云云。这种说法纯属揣测，并无事实根据，这样炒作阴谋论，实属转移视线。另外，所谓新措施成效有限，不做也罢，更是歪理，因为倘若效用不足，应该考虑是否须做得更彻底。

另外，民主党立法会议员胡志伟认为即使超级富户入息或资产超限，＂不代表他们有能力购买私楼＂，若要他们迁走，只会令私楼市场更紧张，云云；超级富户收入已属全港家庭收入最高的一成，又或坐拥逾200万元资产，说他们没有置业能力，令人感觉荒谬。至于郭伟强说＂超标＂家庭为保留公屋，可能剔走较高收入的年轻家庭成员户籍，违背鼓励子女与父母同住政策；只是，超级富户子女与父母可以在置业后一起居住啊！这个说法恰恰反映公屋世袭化，富户赖死不迁。

鼓励富户搬出，腾出更多单位，确需其他措施配合，例如增加居屋和私楼供应，让富户置业。政府的绿置居计划，也是实现流转的方法。另外，收紧富户措施也应情理兼备，例如当公屋租户一笔过领取退休金，令资产飈升超限时，房署应酌情处理，惟公屋为社会珍贵资源，分配必须公平合理的原则，应该坚持，而非以＂扰民＂或＂没有迫切性＂转移视线。

香港选举重视地区桩脚，公屋大多是长期住户，公屋街坊团体在区内人脉网络广，很容易与求票心切的政党形成利益共生关系，得失公屋住户，等同流失选票。郭伟强议员质疑资助房屋小组部分成员来自学术界，担心他们＂单纯从原则角度考虑，忽略现有住户声音＂，如此，他有必要回答：难道千千万万未能上楼的低下层市民声音，就可以不理？立法会功能组别（卫生服务界）议员李国麟坦言，从原则讨论，收紧富户新政策颇为合理，值得支持。从政者应从社会整体利益出发，而非只为讨好自己的选民。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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