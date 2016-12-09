《美国上市公司业绩公布日程表》--12月9日至12月16日

路透12月9日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特 殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2016-12-14 BMO PGR.N 11月 2016 Progressive Corp 2016-12-15 AMC ADBE.OQ Q4 2016 Adobe Systems Inc 2016-12-15 AMC ORCL.N Q2 2017 甲骨文(Oracle) 2016-12-16 (估计) BMO CCL.N Q4 2016 Carnival Corp 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 王兴亚；审校 徐文焰)