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市场报道 | 2016年 12月 9日 星期五 09:25 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--12月9日至12月16日

路透12月9日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特
殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。       

 公布日期            公布时间   公司代码     业绩季度及公司名称
 2016-12-14          BMO        PGR.N        11月 2016 Progressive Corp 
 2016-12-15          AMC        ADBE.OQ      Q4 2016 Adobe Systems Inc 
 2016-12-15          AMC        ORCL.N       Q2 2017 甲骨文(Oracle)
 2016-12-16 (估计)   BMO        CCL.N        Q4 2016 Carnival Corp 
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 王兴亚；审校 徐文焰)

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