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亚洲 | 2016年 12月 9日 星期五 09:21 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在东京定盘前有不错买需，市场整体淡静

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    * 美元/日圆今日在临近东京定盘时有不错买需
    * 美元/日圆自114.02升至114.35，但在114.50上方料仍走势沉重
    * 今日有执行价为114.50的期权到期，在115.00之前还有其他卖盘
    * 在经历忙碌的一周后，市场在周末前整体淡静
    * 美债收益率上升带来支撑，此外还有一些投资者的低接买盘(完)
  
 (编译 徐文焰；审校 张荻)

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