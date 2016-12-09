《汇市简讯》美元/日圆在东京定盘前有不错买需，市场整体淡静

0108GMT * 美元/日圆今日在临近东京定盘时有不错买需 * 美元/日圆自114.02升至114.35，但在114.50上方料仍走势沉重 * 今日有执行价为114.50的期权到期，在115.00之前还有其他卖盘 * 在经历忙碌的一周后，市场在周末前整体淡静 * 美债收益率上升带来支撑，此外还有一些投资者的低接买盘(完) (编译 徐文焰；审校 张荻)