中国环保：前11月全国地级及以上城市PM2.5浓度同比下降8.3%--环保部

路透北京12月9日 - 中国环保部部长陈吉宁称，今年1-11月，全国338个地级及以上城市PM2.5平均浓度在连续两年下降的基础上，同比下降8.3%，优良天数比例同比提高2.6个百分点。

新华援引兼任中国环境与发展国际合作委员会中方执行副主席陈吉宁在出席国合会2016年年会时称，前11个月，全国地表水国控监测断面Ⅰ—Ⅲ类水体比例比2015年全年增加4.9个百分点，劣Ⅴ类断面比例减少2.1个百分点。

陈吉宁说，中国的产业结构、能源结构和空间布局正在优化，单位产品主要污染物排放强度在稳步降低。但生态文明建设仍然滞后于经济社会发展，环境问题依然突出。