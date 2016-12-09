中国环保：前11月全国地级及以上城市PM2.5浓度同比下降8.3%--环保部

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透北京12月9日 - 中国环保部部长陈吉宁称，今年1-11月，全国338个地级及以上城市PM2.5平均浓度在连续两年下降的基础上，同比下降8.3%，优良天数比例同比提高2.6个百分点。
新华援引兼任中国环境与发展国际合作委员会中方执行副主席陈吉宁在出席国合会2016年年会时称，前11个月，全国地表水国控监测断面Ⅰ—Ⅲ类水体比例比2015年全年增加4.9个百分点，劣Ⅴ类断面比例减少2.1个百分点。
陈吉宁说，中国的产业结构、能源结构和空间布局正在优化，单位产品主要污染物排放强度在稳步降低。但生态文明建设仍然滞后于经济社会发展，环境问题依然突出。
中国环境与发展国际合作委员会（国合会）于1992年批准成立，是一个由中外环境发展领域高层人士与专家组成的、非营利的国际性高级咨询机构。国合会主席由国务院领导担任，环境保护部是国合会的承办部门。（完） (发稿 李文科; 审校 林高丽)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。