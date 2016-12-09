更新版 1-基金产业：最近一周投资者选择现金，而非美国股票和债券基金

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
ICI数据显示，共同基金今年营收料将是2008年金融危机后最糟糕的一年。主动型基金经理绩效黯淡，表现相对逊于低成本的指数型基金和追踪大盘的ETF。
**资金大轮动的情况推迟**
对于美国新总统政策的经济增长预期已帮助拉抬股市走扬，但也引发伤及债券的通胀率疑虑，忧心资金将出现由股转债的大轮动。
此外，外界普遍预期下周美联储会议将升息，债券价格恐怕也会为之受伤。
但理柏数据显示，应税债券基金表现抗跌，打破连续五周流出的局面，吸引了11亿美元流入。
贷款参与型基金则吸纳了18亿美元，创下2013年以来最多单周现金流入；此类型基金在利率上升时会增加派息。高收益债券基金有20亿美元流入，投资级债券基金流入26亿美元。
市政债券基金继续失血，数据显示其在最新一周流出22亿美元。
国际债券型基金流出10亿美元，是此类型基金自2013年6月以来最大单周外流规模，因投资者担心新兴市场能否在美元日益升值之下偿还债务。(完) (编译 王颖/李婷仪 审校 徐文焰/龚芳)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。