更新版 1-基金产业：最近一周投资者选择现金，而非美国股票和债券基金

ICI数据显示，共同基金今年营收料将是2008年金融危机后最糟糕的一年。主动型基金经理绩效黯淡，表现相对逊于低成本的指数型基金和追踪大盘的ETF。

**资金大轮动的情况推迟**

对于美国新总统政策的经济增长预期已帮助拉抬股市走扬，但也引发伤及债券的通胀率疑虑，忧心资金将出现由股转债的大轮动。

此外，外界普遍预期下周美联储会议将升息，债券价格恐怕也会为之受伤。

但理柏数据显示，应税债券基金表现抗跌，打破连续五周流出的局面，吸引了11亿美元流入。

贷款参与型基金则吸纳了18亿美元，创下2013年以来最多单周现金流入；此类型基金在利率上升时会增加派息。高收益债券基金有20亿美元流入，投资级债券基金流入26亿美元。

市政债券基金继续失血，数据显示其在最新一周流出22亿美元。