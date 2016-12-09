中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均反弹，CFETS指数微升至94.68

路透上海12月9日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微升0.09%至94.68；SDR篮子指数微升至95.35，BIS篮子指数微升至95.82 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.20%，SDR篮子指数跌3.53%，BIS指数跌5.79% 。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点 数 人民币 6.8972 -241 欧元 7.3171 782 日圆 6.0433 20 港元 0.8892 -31.1 英镑 8.6752 110 澳元 5.14 58 新西兰元 4.9467 -76 新加坡元 4.8416 120 瑞郎 6.7857 407 加元 5.2263 -279 林吉特 0.6392 -31 卢布 9.1767 -312 泰铢 5.1666 -99 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报95.18，较上日微升0.13%；RXY全球在岸人民币指数 报95.5，微升0.48% ；RXY参考离岸人民币指数 报95.18，微升0.12%；RXY参考在岸人民币指数 报95.5，微升0.47%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)