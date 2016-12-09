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亚洲 | 2016年 12月 9日 星期五 09:38 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均反弹，CFETS指数微升至94.68

路透上海12月9日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇
率指数周五较上日微升0.09%至94.68；SDR篮子指数微升至95.35，BIS篮子指数微升至95.82
。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.20%，SDR篮子指数跌3.53%，BIS指数跌5.79%
。
 CFETS篮子货币          今日中间价   CFETS篮子货币较上日升贬点
                                     数
 人民币                      6.8972                       -241
 欧元                        7.3171                        782
 日圆                        6.0433                         20
 港元                        0.8892                      -31.1
 英镑                        8.6752                        110
 澳元                          5.14                         58
 新西兰元                    4.9467                        -76
 新加坡元                    4.8416                        120
 瑞郎                        6.7857                        407
 加元                        5.2263                       -279
 林吉特                      0.6392                        -31
 卢布                        9.1767                       -312
 泰铢                        5.1666                        -99
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报95.18，较上日微升0.13%；RXY全球在岸人民币指数 报95.5，微升0.48%
；RXY参考离岸人民币指数 报95.18，微升0.12%；RXY参考在岸人民币指数 
报95.5，微升0.47%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 张金栋; 审校 张喜良)

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