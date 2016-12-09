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亚洲 | 2016年 12月 9日 星期五 09:50 BJT

金属期市：伦铜周线料将收平，中国数据强劲带来支撑

欧洲央行周四宣布，将从明年4月起削减月度资产购买规模，但承诺延长刺激计划，以扶助仍然脆弱的经济复苏。央行还否认了将逐步撤走刺激计划的传言。

与中国经济短期企稳的基本判断相吻合，周四公布的中国11月以美元计价进出口数增幅也双双翻红，其中进口增长6.7%，创逾两年高位，出口亦为今年3月以来最高。

日本大型制造业者在第四季对经济状况的看法更加乐观，但下修当前财年的资本支出计划，表明对未来业务状况的看法仍显谨慎。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/徐文焰；审校 李婷仪)

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