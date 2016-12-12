《香港重要政经日程》--12月12日-12月20日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
================== 今日重要政经消息=================
12月12日（周一）
南方通信 首日挂牌。
万邦投资 公布全年业绩。
10:00 利标品牌 股东特别大会。
11:00 正道集团 股东特别大会。
16:30 中国金洋 与中国银盛策略并购传媒发布会。
================== 近期重要政经消息=================
12月13日（周二）
15:00 戴德梁行第四季住宅及物业投资市场回顾。
15:30 冠君产业信托 基金单位持有人特别大会。
12月14日（周三）
道和环球 公布中期业绩。
12月15日（周四）
公布11月份进出口数字。
美图公司 首日挂牌。
新源控股 公布中期业绩。
奥思集团 公布全年业绩。
11:15 中信里昂2017年中港市场展望记者会。
12月16日（周五）
中绿 公布中期业绩。
国际家居零售 公布中期业绩。
良斯集团 公布全年业绩。
桐成控股 公布全年业绩。
09:00 首创置业 在中国举行股东特别大会。
09:00 丽丰控股 股东周年大会。
10:00 丰德丽 股东周年大会。
10:00 依利安达 股东特别大会。
11:00 丽新发展 股东周年大会。
12:00 丽新国际 股东周年大会。
12月19日（周一）
公布9-11月失业率。
耀科国际 公布全年业绩。
*12月20日（周二）
公布11月份消费物价指数。
工盖 公布全年业绩。
15:00 成实外教育 在中国举行股东特别大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。