新闻稿：中国11月工业生产者出厂价格同比涨3.3%，环比涨1.5%--国家统计局

路透北京12月9日 - 以下是中国国家统计局周五公布的“2016年11月份工业生产者出厂价格同比上涨3.3%”的全文： 2016年11月份，全国工业生产者出厂价格环比上涨1.5%，同比上涨3.3%。工业生产者购进价格环比上涨1.8%，同比上涨3.5%。1-11月平均，工业生产者出厂价格同比下降2.0%，工业生产者购进价格同比下降2.7%。 一、工业生产者价格同比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比上涨4.3%，影响全国工业生产者出厂价格总水平上涨约3.2个百分点。其中，采掘工业价格上涨14.8%，原材料工业价格上涨5.8%，加工工业价格上涨2.9%。生活资料价格同比上涨0.4%，影响全国工业生产者出厂价格总水平上涨约0.1个百分点。其中，食品价格上涨0.9%，衣着价格上涨1.1%，一般日用品价格上涨0.7%，耐用消费品价格下降1.0%。 据测算，在11月份3.3%的全国工业生产者出厂价格总水平同比涨幅中，去年价格变动的翘尾因素约为-0.6个百分点，新涨价因素约为3.9个百分点。 工业生产者购进价格中，有色金属材料及电线类价格同比上涨9.5%，黑色金属材料类价格上涨8.7%，燃料动力类价格上涨6.0%。 二、工业生产者价格环比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料价格环比上涨2.0%， 影响全国工业生产者出厂价格总水平上涨约1.5个百分点。其中，采掘工业价格上涨5.2%，原材料工业价格上涨2.7%，加工工业价格上涨1.4%。生活资料价格环比上涨0.2%。其中，食品价格上涨0.3%，衣着价格上涨0.2%，一般日用品价格上涨0.4%，耐用消费品价格持平（涨跌幅度为0）。 工业生产者购进价格中，有色金属材料及电线类价格环比上涨4.4%，燃料动力类价格上涨3.7%，黑色金属材料类价格上涨3.1%。（完） (发稿 李文科; 审校 林高丽)