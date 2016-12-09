新闻稿：中国11月工业生产者出厂价格同比涨3.3%，环比涨1.5%--国家统计局

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透北京12月9日 - 以下是中国国家统计局周五公布的“2016年11月份工业生产者出厂价格同比上涨3.3%”的全文： 2016年11月份，全国工业生产者出厂价格环比上涨1.5%，同比上涨3.3%。工业生产者购进价格环比上涨1.8%，同比上涨3.5%。1-11月平均，工业生产者出厂价格同比下降2.0%，工业生产者购进价格同比下降2.7%。 一、工业生产者价格同比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比上涨4.3%，影响全国工业生产者出厂价格总水平上涨约3.2个百分点。其中，采掘工业价格上涨14.8%，原材料工业价格上涨5.8%，加工工业价格上涨2.9%。生活资料价格同比上涨0.4%，影响全国工业生产者出厂价格总水平上涨约0.1个百分点。其中，食品价格上涨0.9%，衣着价格上涨1.1%，一般日用品价格上涨0.7%，耐用消费品价格下降1.0%。 据测算，在11月份3.3%的全国工业生产者出厂价格总水平同比涨幅中，去年价格变动的翘尾因素约为-0.6个百分点，新涨价因素约为3.9个百分点。 工业生产者购进价格中，有色金属材料及电线类价格同比上涨9.5%，黑色金属材料类价格上涨8.7%，燃料动力类价格上涨6.0%。 二、工业生产者价格环比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料价格环比上涨2.0%， 影响全国工业生产者出厂价格总水平上涨约1.5个百分点。其中，采掘工业价格上涨5.2%，原材料工业价格上涨2.7%，加工工业价格上涨1.4%。生活资料价格环比上涨0.2%。其中，食品价格上涨0.3%，衣着价格上涨0.2%，一般日用品价格上涨0.4%，耐用消费品价格持平（涨跌幅度为0）。 工业生产者购进价格中，有色金属材料及电线类价格环比上涨4.4%，燃料动力类价格上涨3.7%，黑色金属材料类价格上涨3.1%。（完） (发稿 李文科; 审校 林高丽)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。