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亚洲 | 2016年 12月 9日 星期五 10:19 BJT

《汇市简讯》美元/韩元反弹并脱离上升趋势线，仍有上涨空间

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    *美元/韩元触及盘中高点1,168.9，此前人民币兑美元中间价大跌
    *迅速从周四触及的一个月低点反弹，吓坏美元空头
    *若日线收在1,166.4上方，则美元/韩元空仓面临风险
    *美元/韩元反弹走势仍未结束，目标为20日移动均线切入位1,172.8
    *图表上可见美元/韩元反弹并脱离9-11月上升趋势线：reut.rs/2h9oswO
 (完)
  
 (编译 徐文焰；审校 张涛)

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