日本股市：日经指数触及一年新高，受美股走强和日圆走软提振

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
日经指数 早盘盘中上涨1.1%至18,970.98点，稍早曾跳升至18,983.47点，创2015年12月以来最高位。
日经指数本周可能录得3%的涨幅，连续第五周周线上扬。
美国股市周四再创纪录新高，延续自11月8日特朗普赢得美国大选以来长达一个月的升势。
“美国市场似乎是唯一一个仍在享受特朗普涨势的市场，”大和证券首席技术分析师Eiji Kinouchi表示，“美国市场的强劲升势对日本股市形成提振。”
东证股价指数 上涨0.6%至1,521.33点，JPX-日经400指数 亦涨0.6%至13,623.93点。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。