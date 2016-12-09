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亚洲 | 2016年 12月 9日 星期五 10:37 BJT

日本股市：日经指数触及一年新高，受美股走强和日圆走软提振

日经指数 早盘盘中上涨1.1%至18,970.98点，稍早曾跳升至18,983.47点，创2015年12月以来最高位。

日经指数本周可能录得3%的涨幅，连续第五周周线上扬。

美国股市周四再创纪录新高，延续自11月8日特朗普赢得美国大选以来长达一个月的升势。

“美国市场似乎是唯一一个仍在享受特朗普涨势的市场，”大和证券首席技术分析师Eiji Kinouchi表示，“美国市场的强劲升势对日本股市形成提振。”

东证股价指数 上涨0.6%至1,521.33点，JPX-日经400指数 亦涨0.6%至13,623.93点。(完)

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