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货币新闻 | 2016年 12月 9日 星期五 10:48 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货恐连续第二周收低，因阿根廷供应料继续增加

以下为0150GMT报价：   
 合约               价格          变动         涨跌%        两日涨跌%    30日移动均  RSI
                                                                         值          
 CBOT 小麦          407.25        -1.00        -0.24%       +0.12%       422.43      48
 CBOT 玉米          354.75        1.25         +0.35%       -1.60%       356.40      51
 CBOT 大豆          1024.50       -2.50        -0.24%       -2.22%       1013.90     44
 CBOT 稻米          9.77          $0.00        -0.05%       -1.96%       $9.76       50
 WTI 原油           50.98         $0.14        +0.28%       +2.43%       $47.12      62
 汇率                                                                                
 欧元/美元          $1.060        -$0.011      -1.06%       -1.48%                   
 美元/加元          0.7447        -0.001       -0.17%       -0.33%                   
 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
      
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>   

 (编译 徐文焰/王颖；审校 王兴亚/于春红)

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