芝加哥期市：CBOT大豆期货恐连续第二周收低，因阿根廷供应料继续增加

以下为0150GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均 RSI 值 CBOT 小麦 407.25 -1.00 -0.24% +0.12% 422.43 48 CBOT 玉米 354.75 1.25 +0.35% -1.60% 356.40 51 CBOT 大豆 1024.50 -2.50 -0.24% -2.22% 1013.90 44 CBOT 稻米 9.77 $0.00 -0.05% -1.96% $9.76 50 WTI 原油 50.98 $0.14 +0.28% +2.43% $47.12 62 汇率 欧元/美元 $1.060 -$0.011 -1.06% -1.48% 美元/加元 0.7447 -0.001 -0.17% -0.33% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 徐文焰/王颖；审校 王兴亚/于春红)