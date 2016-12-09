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亚洲 | 2016年 12月 9日 星期五 11:01 BJT

香港个股：汇丰早盘中段逆市小涨，上日伦敦回购近1,600万英镑股份

路透香港12月9日 - 欧洲最大银行--汇丰控股 周五香港股价早盘中段逆市小涨，上日在伦敦回购近1,600万英镑股份。

香港时间10:49，该股报65.5港元，涨0.23%；大市恒生指数 则跌0.56%。

该行今天在联交所的声明称，周四在伦敦买入约235万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7089英镑，涉资约1,577万英镑。本次回购价创自8月初启动回购计划以来新高，该股周四曾创近36个月新高的6.799英镑。

周四香港股价亦曾创近16个月新高的67.25港元，据港交所 资料，中国内地投资者趁机循沪港通沽出汇丰17亿港元股份。

截至12月8日，汇丰累计回购291,013,227股普通股，金额约17.43亿英镑，以目前汇率折算22亿美元。

汇丰此前公布，截止第三季末的核心资本比率跳升至13.9%，这有利于近期的派息前景，即便该公司公布的税前获利大幅下降。而8月时宣布的25亿美元股票回购计划已经完成了59%，预计在今年底或2017年初全部完成。 （完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 林高丽)

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