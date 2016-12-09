香港个股：汇丰早盘中段逆市小涨，上日伦敦回购近1,600万英镑股份

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港12月9日 - 欧洲最大银行--汇丰控股 周五香港股价早盘中段逆市小涨，上日在伦敦回购近1,600万英镑股份。
香港时间10:49，该股报65.5港元，涨0.23%；大市恒生指数 则跌0.56%。
该行今天在联交所的声明称，周四在伦敦买入约235万股普通股，按成交量加权平均价每股6.7089英镑，涉资约1,577万英镑。本次回购价创自8月初启动回购计划以来新高，该股周四曾创近36个月新高的6.799英镑。
周四香港股价亦曾创近16个月新高的67.25港元，据港交所 资料，中国内地投资者趁机循沪港通沽出汇丰17亿港元股份。
截至12月8日，汇丰累计回购291,013,227股普通股，金额约17.43亿英镑，以目前汇率折算22亿美元。
汇丰此前公布，截止第三季末的核心资本比率跳升至13.9%，这有利于近期的派息前景，即便该公司公布的税前获利大幅下降。而8月时宣布的25亿美元股票回购计划已经完成了59%，预计在今年底或2017年初全部完成。 （完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 林高丽)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。