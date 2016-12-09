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亚洲 | 2016年 12月 9日 星期五 11:04 BJT

《汇市简讯》美元/日圆脱离高位，但美债收益率上升提供支撑

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    *美元/日圆受周末前买需推动升至114.57
    *美元随后回落，但美债收益率上升提供支撑
    *今日在114.50设置的期权将到期，帮助限制美元涨势
    *美元/日圆从114.00左右开始买气良好(完)

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