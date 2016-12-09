香港个股：宝信汽车落实发行3亿美元高级永续证券，息率8.75%

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港12月9日 - 中国汽车销售及服务企业宝信汽车 周五称，落实发行本金总额3亿美元高级永续证券，息率8.75%。
据公告，本次发行在扣除开支后估计所得款项净额约2.92亿美元，将用于偿还债务及一般企业用途。
证券发行人为Baoxin Auto Finance I Limited，由母公司广汇汽车 担保，发行价为本金额的99.355%，预期于12月15日发行，每半年支付一次利息。
本次发行由中金香港证券以及中信建投国际担任联席账簿管理人兼联席牵头经办人。
香港时间11:11，宝信汽车跌1.27%，报2.33港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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