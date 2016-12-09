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亚洲 | 2016年 12月 9日 星期五 11:34 BJT

中国新债：农发行下周三将增发至多200亿元五期债，期限5/7/10/15/20年

路透北京12月9日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(14日)招标增发至多200亿元人民币五期固息债，期限包括五年、七年、10年、15年和20年。

上述五期债为该行今年第11期 、七期 、八期 、九期 和10期 的增发债，票面利率为3.10%、3.28%、3.37%、3.95%和3.95%。具体发行条款如下：

2016年第11、7-10期增发债

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招标规模上限 5年：50亿元；7/15年：20亿元；

10年：80亿元；20年：30亿元

期限/计息方式 5/7/10/15/20年固息

招标时间 5/7/10年：12月14日下午14:00-15:00

15/20年：12月14日下午14:00-15:30

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

缴款日 12月16日

起息日 5年：3/11；7/10/15/20年：2/26

发行期 12/15-12/16

上市日 12月20日

基本承销额 无

承揽费 5年：0.1%；7/10/15年：0.15%；20年：0.2%

------------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

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