中国新债：农发行下周三将增发至多200亿元五期债，期限5/7/10/15/20年

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透北京12月9日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(14日)招标增发至多200亿元人民币五期固息债，期限包括五年、七年、10年、15年和20年。
上述五期债为该行今年第11期 、七期 、八期 、九期 和10期 的增发债，票面利率为3.10%、3.28%、3.37%、3.95%和3.95%。具体发行条款如下：
2016年第11、7-10期增发债
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招标规模上限 5年：50亿元；7/15年：20亿元；
10年：80亿元；20年：30亿元
期限/计息方式 5/7/10/15/20年固息
招标时间 5/7/10年：12月14日下午14:00-15:00
15/20年：12月14日下午14:00-15:30
招标方式 单一价格中标(荷兰式)
缴款日 12月16日
起息日 5年：3/11；7/10/15/20年：2/26
发行期 12/15-12/16
上市日 12月20日
基本承销额 无
承揽费 5年：0.1%；7/10/15年：0.15%；20年：0.2%
------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。