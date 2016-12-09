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亚洲 | 2016年 12月 9日 星期五 11:51 BJT

《全球汇市》美元随收益率上扬，欧洲央行缩减购债规模打击欧元

美联储下周升息的可能已几乎被市场完全消化，目前的关注焦点是美联储是否会暗示2017年将进一步紧缩
货币政策。
    
    三井住友信托银行的Sera说，随着下周欧洲领袖齐聚欧洲理事会，市场的焦点也将转至政治面。
    
    澳元兑美元 下滑0.1%至0.7452美元，新西兰元 则持稳在0.7173美元。
    
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0598  1.0615  -0.16  -2.41  1.0860
    美元/日圆            114.43  114.01  +0.37  -4.88  120.30
    欧元/日圆         121.26  121.02  +0.20  -7.06  130.47
    美元/瑞郎            1.0164  1.0159  +0.05  +1.46  1.0018
    英镑/美元            1.2585  1.2584  +0.01 -14.61  1.4738
    美元/加元            1.3203  1.3189  +0.11  -4.60  1.3839
    美元/离岸人民币         6.9163  6.9105  +0.08  +5.30  6.5680
    澳元/美元            0.7452  0.7459  -0.09  +2.43  0.7275
    新西兰元/美元        0.7168  0.7172  -0.06  +5.03  0.6825
    澳元/日圆         85.300  85.090  +0.25  -2.65  87.620
    新西兰元/日圆     82.050  81.770  +0.34  +0.09  81.980
    英镑/日圆         144.03  143.47  +0.39 -18.73  177.22
    澳元/新西兰元     1.0390  1.0399  -0.09  -2.57  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 王丽馨/汪红英/戴素萍/张明钧/徐文焰/李婷仪 审校 张涛/于春红/高琦/孙茉莉)

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