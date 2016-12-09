《全球汇市》美元随收益率上扬，欧洲央行缩减购债规模打击欧元

美联储下周升息的可能已几乎被市场完全消化，目前的关注焦点是美联储是否会暗示2017年将进一步紧缩 货币政策。 三井住友信托银行的Sera说，随着下周欧洲领袖齐聚欧洲理事会，市场的焦点也将转至政治面。 澳元兑美元 下滑0.1%至0.7452美元，新西兰元 则持稳在0.7173美元。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0598 1.0615 -0.16 -2.41 1.0860 美元/日圆 114.43 114.01 +0.37 -4.88 120.30 欧元/日圆 121.26 121.02 +0.20 -7.06 130.47 美元/瑞郎 1.0164 1.0159 +0.05 +1.46 1.0018 英镑/美元 1.2585 1.2584 +0.01 -14.61 1.4738 美元/加元 1.3203 1.3189 +0.11 -4.60 1.3839 美元/离岸人民币 6.9163 6.9105 +0.08 +5.30 6.5680 澳元/美元 0.7452 0.7459 -0.09 +2.43 0.7275 新西兰元/美元 0.7168 0.7172 -0.06 +5.03 0.6825 澳元/日圆 85.300 85.090 +0.25 -2.65 87.620 新西兰元/日圆 82.050 81.770 +0.34 +0.09 81.980 英镑/日圆 144.03 143.47 +0.39 -18.73 177.22 澳元/新西兰元 1.0390 1.0399 -0.09 -2.57 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 王丽馨/汪红英/戴素萍/张明钧/徐文焰/李婷仪 审校 张涛/于春红/高琦/孙茉莉)