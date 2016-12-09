中国汇市：人民币早盘随中间价放量下跌，有效波动较小机构趁机倒量

* 人民币早盘大跌近200点，中间价创一个半月最大单日跌幅

* 日内有效波动区间狭窄，部分机构趁机倒量

* 客盘仍有购汇需求，大行继续提供美元流动性

* 中国11月通胀数据对汇市几无影响

* 美指仍偏强，市场贬值预期难消

路透上海12月9日 - 人民币兑美元即期 周五早盘下跌近200点，盘中失守6.90元关口，中间价亦创出一个半月最大单日跌幅。交易员称，客盘仍有购汇需求，大行在整数位附近继续提供美元流动性；因日内有效波动区间非常狭窄，部分自营机构趁机倒量，半日成交较昨日明显放量。

他们并指出，中国统计局公布的11月通胀数据对汇市几无影响，而由于美元指数仍整体偏强，市场贬值预期短期料仍难消，至于能否有效跌破当前整数关口，则还需看大行的态度。

“自营的方向还是比较一致，也不太动，所以客盘影响就很直接，现在客盘也是偏购汇，接下来就看央妈了。”一中资行交易员称。

人民日报海外版周五发表分析文章称，虽然今年中国外汇储备已连续五个月下降，但在人民币国际化及中国企业“走出去”成为大趋势的背景下，外储的作用也不同以往，应该摒弃外储“越多越好”的“过时思维”。

中国周五公布11月居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格(PPI)均超预期，尤其是加速上涨的PPI创逾五年最大值，主因供给侧结构型改革导致生产资料供应端偏紧，生产资料价格大幅上涨拉动11月PPI加速上行。

北京时间11:41，人民币兑美元 即期报6.8996元,上日收报6.8799元，夜盘终报6.8825元。今日人民币兑美元中间价 报6.8972元，上日为6.8731元。人民币兑美元即期成交额 为161.75亿美元，上日半日为100.64亿美元。

全球汇市方面，美元周五全线上涨，因美债收益率(殖利率)上扬。欧洲央行(ECB)上日决定延长购债计划，但削减购债规模，欧元因此大跌。

路透调查分析师预计到明年年底美国将加息三次；但也有略超过三分之一的分析师表示，强势美元明年将对经济增长构成明显或非常明显的风险。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.1515元, 上日尾盘为7.1295元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.9166元, 与在岸即期价差为170点，上一交易日尾盘报6.9137元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.8995，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.313、6.03和8.6856。