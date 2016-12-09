《路透晚报》--12月9日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国贸易：对于继续对华使用“替代国”做法的WTO成员，中国表示强烈不满

中国商务部新闻发言人沈丹阳表示，对12月11日后坚持在对华反倾销调查中继续使用“替代国”做法的少数世界贸易组织（WTO）成员，中国将依据世贸组织规则采取必要措施，坚决扞卫自身合法权益。

--中国数据：11月CPI与PPI涨幅均超预期，货币政策料继续稳中偏紧

中国公布11月居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格(PPI)均超预期，尤其是加速上涨的PPI创逾五年最大值，主因供给侧结构型改革导致生产资料供应端偏紧，生产资料价格大幅上涨拉动11月PPI加速上行。

--中国经济：发改委批复杭州至台州铁路等三项目，共计投资近960亿元

中国国家发展和改革委员会公布三个项目批复，分别是新建杭州经绍兴至台州铁路、贵州省都匀至安顺公路，以及连云港港30万吨级航道二期工程，三项总投资估算预计近960亿元人民币，其中第一个铁路项目将采用PPP模式运作。

--中国环保：前11月全国地级及以上城市PM2.5浓度同比下降8.3%--环保部

中国环保部部长陈吉宁称，今年1-11月，全国338个地级及以上城市PM2.5平均浓度在连续两年下降的基础上，同比下降8.3%，优良天数比例同比提高2.6个百分点。

--香港社会：梁振英宣布将不竞选连任下届特首，因家庭原因

香港特区行政长官梁振英宣布，将不会竞选连任下届特首，原因是在未来一段时间照顾好家庭。

【金融】

--全球金融：澳门金管局降低内地银行卡ATM提款额，每次最高5,000澳元或港元

澳门金融管理局称，为进一步加强国内银行卡境外柜员机取款的规范，从2016年12月9日起对国内银行卡于澳门柜员机提款设立额度，每次（不是每日）提款最高金额定为5,000澳门元或港元。

--中国金融：中行等与中钢集团签署协议，拟对其本息总额600亿债权整体重组

以资产计中国第四大银行--中国银行称，包括该行在内的六家债委会主席行与中国中钢集团正式签署债务重组框架协议，将对本息总额600亿元人民币的债权整体重组，其中部分可通过发行可转债的方式置换金融机构对应债权。

--中国金融：工行将与山东黄金集团开展100亿元债转股，后者杠杆率料降10%

以资产计中国最大的银行--工商银行称，将与山东黄金集团开展总规模约100亿元的债转股业务，以降低山东黄金集团杠杆率。

--中国金融：建行与山西焦煤集团签债转股协议，拟共同出资250亿元设立基金

中国山西省省属七大煤炭集团之一--山西焦煤集团公司称，其已与建设银行、山西省国资委共同签署市场化债转股合作框架协议。根据协议，焦煤集团与建行将共同出资设立总规模约250亿元的“山西焦煤集团降本增效基金”和“山西焦煤集团转型发展基金”。

--中国金融：中国银联称，内地银行卡海外取现额度未变

中国银联表示，有关内地银行卡海外取现限额的政策没有改变，此前有报导称银联计划限制银联卡持有人在澳门的取现额度。

--中国金融：三季末首批五家试点民营银行平均不良贷款率0.54%--银监会

中国银监会公布数据显示，截至三季度末，首批试点五家民营银行资产总额1,329亿元人民币，各项贷款余额611亿元，各项存款余额428亿元，平均不良贷款率0.54%，整体运行审慎稳健。

--中国金融：理财资金违规进入楼市问题较突出，未来料遭封堵--报载

中国证券报报导，据多位地方银监部门人士透露，监管部门针对楼市热点城市房贷业务“大排查”时限将至，排查中发现理财资金违规进入房地产领域问题较为突出；随着监管不断升级，类似资金违规进入房地产料遭“封堵”。

【固定收益】

--《分析》中国央行MLF+逆回购组合管控流动性，通胀升温资金利率易上难下

中国央行公开市场本周转为大额净回笼并创下五个月新高，同时伴以增量MLF操作释放长期资金稳定流动性总量。业内人士表示，尽管未来仍有外汇占款下降压力，但政策维稳预期下，降准这样的普惠制工具难以出台，公开市场和MLF等组合工具有望继续充当主角。

--中国债市动态：情绪修复中现券波动不大，PPI超预期未掀波澜关注流动性

中国银行间债市早盘现券整体波动有限，国债期货亦表现较平稳。交易员表示，机构情绪仍在进一步修复当中，虽然今日公布的CPI和PPI数据同步走高，但此前市场已有一定预期，暂并未掀波澜。

--中国货币市场：资金仍宽无惧公开市场净回笼，然时点因素致预期谨慎

中国银行间资金市场仍维持平稳宽松态势，回购利率亦维持稳定。本周公开市场虽大规模净回笼，但央行适时超额续做MLF（中期借贷便利）维稳流动性并提振市场情绪；不过短期内又会面临缴税和跨年等时点因素，机构资金面预期仍显谨慎。

--新债招标：中国三个月贴现国债加权中标收益率2.40%--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标发行的三个月期贴现国债，加权中标收益率2.40%，边际中标收益率2.5186%，投标倍数2.27倍。

--新债招标：离岸人民币国债三年期票息为3.4%，获逾1.5倍超额认购

中国财政部于周四在香港发行140亿元人民币国债，其中五个品种、总计100亿元在中央结算系统(CMU)面向机构投资者公开招标，其中三年期国债票息为3.4%，获逾1.51倍超额认购。

--中国票据市场：转贴利率稳中小降，票交所甫上线作用有待发挥

经过此前快速上行后，中国票据市场转贴利率本周稳中小降，惟不少机构退守整体交投不算活跃。交易员称，本周以来资金面转好，若信贷规模管控没有大的调整，未来一段时间转贴价格即使上行，预计幅度也有限。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价放量下跌，有效波动较小机构趁机倒量

人民币兑美元即期早盘下跌近200点，盘中失守6.90元关口，中间价亦创出一个半月最大单日跌幅。交易员称，客盘仍有购汇需求，大行在整数位附近继续提供美元流动性；因日内有效波动区间非常狭窄，部分自营机构趁机倒量，半日成交较昨日明显放量。

--中国外汇：企业和个人购汇意愿未激增，跨境资金流动总体稳定--外管局

近期人民币汇率波动频频、外汇储备逼近3万亿美元关口，市场普遍担心中国资本外流压力或将加大。对此，国家外汇管理局有关负责人表示，目前未发现企业和个人购汇意愿激增，跨境资金流动总体相对稳定，仍有保持平稳运行的基础。

--中国外汇：外储作用不同以往，应摒弃越多越好的过时思维--人民日报海外版

人民日报海外版发表分析文章称，虽然今年中国外汇储备已连续五个月下降，但在人民币国际化及中国企业“走出去”成为大趋势的背景下，外储的作用也不同以往，应该摒弃外储“越多越好”的“过时思维”。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均反弹，CFETS指数微升至94.68

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微升0.09%至94.68；SDR篮子指数微升至95.35，BIS篮子指数微升至95.82。

--CNH动态：机构筹款付国债致香港离岸美元/人民币1年期掉期升至逾九个月新高

因机构筹款支付国债认购致离岸人民币流动性紧张，香港离岸美元/人民币1年期掉期一度升至2,480点，创逾九个月新高；和内地1年期掉期价差扩大至逾1,900点，创逾10个月新高。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收盘小涨，经济数据改善提振银行等蓝筹股

中国股市沪综指收盘小涨。分析师指出，今日公布的物价数据显示经济改善迹象，银行股及大盘蓝筹股走势较为坚挺，不过成长股板块走势偏软，使得大盘还是未能摆脱近期的震荡整理格局。

--《技术分析》中国股市沪综指维持3,200点上方震荡

中国股市沪综指本周先抑后扬，整体震荡盘升。技术面显示，3,200点附近30日均线叠加政策性护盘，对大盘形成支撑，股指将维持在3,200点上方震荡蓄势，在短调结束后仍有机会上试3,300点；中线看，5周均线失而复得，均线系统保持完好，大盘中级震荡缓升格局不变。

--中港个股：平安海外并购计划受到当局限制资本外流措施的影响--CFO

中国第二大保险业者--中国平安保险集团财务长(CFO)姚波表示，该公司的海外并购交易受到当局抑制资本外流措施的冲击。

--台湾个股：富邦华一银行成都分行今开业，为四川首家台资财富管理银行务

台湾资产第二大上市金控--富邦金控称，旗下富邦华一银行成都分行今正式开业，不仅是富邦华一银行在大陆大西部开设的首家分行，同时也是四川首家台资财富管理银行。

--中港个股：工行拟出资120亿元设立工银资产管理公司，专司债转股业务

以市值计中国最大银行--工商银行发布公告称，该行拟以120亿元人民币投资设立工银资产管理有限公司，统筹负责全集团债转股业务。

--《独家新闻》招行与平安保险均参与竞购亚航飞机租赁部门股权--消息