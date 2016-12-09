台湾股市：无畏获利抛压涌现，盘中仍呈现小涨

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北12月9日 - 台湾股市周五遭逢获利抛压，但盘中仍维持小涨局面；指数连涨三天后，上日以近七周高位作收。
0349GMT，台湾加权股价指数 上涨0.1%至9,380.79点。上日收高1.2%，为10月25日以来最高收位。
电子类指数 小跌0.1%，金融保险类指数 微涨0.1%。
台积电 盘后将发布11月营收报告，目前下跌0.3%。自8月以来，公司营收同比增幅均达两位数。完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。