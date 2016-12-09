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亚洲 | 2016年 12月 9日 星期五 12:23 BJT

台湾股市：无畏获利抛压涌现，盘中仍呈现小涨

路透台北12月9日 - 台湾股市周五遭逢获利抛压，但盘中仍维持小涨局面；指数连涨三天后，上日以近七周高位作收。

0349GMT，台湾加权股价指数 上涨0.1%至9,380.79点。上日收高1.2%，为10月25日以来最高收位。

电子类指数 小跌0.1%，金融保险类指数 微涨0.1%。

台积电 盘后将发布11月营收报告，目前下跌0.3%。自8月以来，公司营收同比增幅均达两位数。完)

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