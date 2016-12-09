中国经济：发改委批复杭州至台州铁路等三项目，共计投资近960亿元

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透北京12月9日 - 中国国家发展和改革委员会周五公布三个项目批复，分别是新建杭州经绍兴至台州铁路、贵州省都匀至安顺公路，以及连云港港30万吨级航道二期工程，三项总投资估算预计近960亿元人民币，其中第一个铁路项目将采用PPP模式运作。
发改委网站刊登批复称，为促进浙江及长江三角洲地区经济社会发展，推动铁路投融资改革创新，同意建设杭州经绍兴至台州铁路，项目总投资448.9亿元，其中工程投资432.9亿元，动车组购置费16亿元。
该项目资本金占总投资的30%，计134.7亿元。项目按照创新投融资方式，由浙江省按PPP模式运作，积极吸引民营企业等共同筹资建设。资本金以外的资金使用国内银行贷款。
贵州省公路项目估算总投资约434.99亿元（静态投资约413.27亿元），其中，国家安排中央专项建设基金（车购税）124.24亿元用于主线工程，黔南州人民政府安排财政性资金约34.53亿元，共计约158.77亿元作为项目资本金，约占总投资的36.5%，其余资金利用国内银行贷款解决。
连云港港30万吨级航道二期工程，项目总投资估算约为758,334万元，其中交通运输部安排港口建设费303,330万元，江苏省省级财政出资455,000万元，其余资金由连云港市财政解决。
欲了解更多详情，请点选发改委官网：here
www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbtz/201612/t20161209_829668.html
www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbtz/201612/t20161209_829670.html
欲浏览中国发改委2016年批复的重大交通基建项目一览，请点选背景资料 (发稿 宿泱韫；审校 杨淑祯)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。