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亚洲 | 2016年 12月 9日 星期五 12:25 BJT

中国经济：发改委批复杭州至台州铁路等三项目，共计投资近960亿元

路透北京12月9日 - 中国国家发展和改革委员会周五公布三个项目批复，分别是新建杭州经绍兴至台州铁路、贵州省都匀至安顺公路，以及连云港港30万吨级航道二期工程，三项总投资估算预计近960亿元人民币，其中第一个铁路项目将采用PPP模式运作。

发改委网站刊登批复称，为促进浙江及长江三角洲地区经济社会发展，推动铁路投融资改革创新，同意建设杭州经绍兴至台州铁路，项目总投资448.9亿元，其中工程投资432.9亿元，动车组购置费16亿元。

该项目资本金占总投资的30%，计134.7亿元。项目按照创新投融资方式，由浙江省按PPP模式运作，积极吸引民营企业等共同筹资建设。资本金以外的资金使用国内银行贷款。

贵州省公路项目估算总投资约434.99亿元（静态投资约413.27亿元），其中，国家安排中央专项建设基金（车购税）124.24亿元用于主线工程，黔南州人民政府安排财政性资金约34.53亿元，共计约158.77亿元作为项目资本金，约占总投资的36.5%，其余资金利用国内银行贷款解决。

连云港港30万吨级航道二期工程，项目总投资估算约为758,334万元，其中交通运输部安排港口建设费303,330万元，江苏省省级财政出资455,000万元，其余资金由连云港市财政解决。

欲了解更多详情，请点选发改委官网：here

www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbtz/201612/t20161209_829668.html

www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbtz/201612/t20161209_829670.html

欲浏览中国发改委2016年批复的重大交通基建项目一览，请点选背景资料 (发稿 宿泱韫；审校 杨淑祯)

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