中国金融：中行等与中钢集团签署协议，拟对其本息总额600亿债权整体重组

路透北京12月9日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行 周五称，包括该行在内的六家债委会主席行与中国中钢集团正式签署债务重组框架协议，将对本息总额600亿元人民币的债权整体重组，其中部分可通过发行可转债的方式置换金融机构对应债权。

中行网站发布的新闻稿称，中钢集团的整体重组方案包括债务重组方案和业务重组方案；其中，债务重组方案采取“留债+可转债+有条件债转股”的模式，按回收风险对重组范围内金融债权划分层级,设计差异化方案并分两阶段实施。

第一阶段，对本息总额600多亿元的债权进行整体重组，分为留债和可转债两部分，其中可转债部分由中钢集团成立新的控股平台向金融债权人发行，可置换金融机构债权人非留债部分对应的债权，使中钢债务得以缓解。

第二阶段，在相关条件满足的情况下，可转债持有人逐步行使转股权。

在业务重组方面，中钢集团通过企业内部改革，业务有保有压，产业有进有退，重点发展其优势业务及产业，突出主业，构建可支持企业更好发展的新优势。

“通过市场化的债务重组，强化对实体经济的支持，有效降低企业杠杆率，解决了企业债务危局，同时也维护了相关金融机构债权人利益。”新闻稿称。

除中行外，中钢集团债委会主席行还包括交通银行 、农业银行 、浦东发展银行 、国家开发银行和进出口银行。

根据中钢集团官网，中钢为国务院国资委管理的中央企业，所属二级单位65家，其中境内49家，境外16家；主要从事冶金矿产资源开发与加工，冶金原料、产品贸易与物流，相关工程技术服务与设备制造等。

中国新一轮债转股方案于10月出炉。国务院就降低企业杠杆率发布意见称，有序开展市场化银行债权转股权，实施机构不限于四大资产管理公司，支持银行充分利用现有符合条件的所属机构，或允许申请设立符合规定的新机构开展市场化债转股。

人民日报此前刊文称，在保持经济中高速增长的条件下，通过债转股、政府部门适度加杠杆等多策并举，中国有能力妥善解决国企杠杆率偏高问题。 （完）