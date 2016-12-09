中国债市动态：情绪修复中现券波动不大，PPI超预期未掀波澜关注流动性

路透上海12月9日 - 中国银行间债市周五早盘现券整体波动有限，国债期货亦表现较平稳。交易员表示，机构情绪仍在进一步修复当中，虽然今日公布的CPI和PPI数据同步走高，但此前市场已有一定预期，暂并未掀波澜。

交易员表示，尽管短期资金面仍旧宽松，但公开市场本周净回笼创五个月新高，结合本周MLF投放，表明央行收短放长降杠杆态度依然坚决；目前来看，年底流动性收紧以及基本面向好预期均对债市形成压制。

“今天(收益率)动的不多，情绪还在修复中吧，央行收短钱，放长钱，对债市本身就没有太大利好，”上海一银行交易员称，通胀数据和PPI走高也在市场预期之中，主要因为大宗商品前期涨势明显，PPI继续上涨估计还会持续几个月。

他并表示， 现在关键关注的是年底流动性状况，如果资金收紧，债市就又要开始情绪恶化了；不过从操作上来看，目前并不建议增仓，利空因素还没有完全释放完毕，如果仓位不重的机构，可以适当轻仓一些三年和五年的利率债品种，会是相对比较安全的。

中国周五公布11月居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格(PPI)均超预期，尤其是加速上涨的PPI创逾五年最大值。分析师认为，在经济内生动力尚不足，复苏基础并不稳固的前提下，难以支持PPI持续大幅的上涨，估计明年上半年仍可维持阶段性大涨，但并不意味着通胀压力将明显加剧，CPI仍会维持温和上涨。而货币政策在前期已明显收紧后会继续保持稳中偏紧态势。

“基本面是不是真的企稳，大家都怀疑好几个月了，现在只要出经济数据，对债券就是利空，大家都沉浸在牛市思维中转变不过来了，”北京一券商机构交易员表示，还是觉得应该慢慢转变这个思路。

他并称，按照往年的规律，本来年底会有一波机构为明年抢筹的配置行情，但是现在心态都很谨慎，很多不确定因素下，万一买进去也可能被套牢，所以还是等等看，先看明年是不是会有机会。

央行公开市场今日进行总额1,000亿元人民币逆回购操作，其中七天期500亿元，14天期200亿元，28天期300亿元。据此计算，本周将净回笼5,350亿元，创五个月以来新高。

剩余期限近10年的国债160017最新报价 在3.09%/3.07%，上日尾盘为3.10%/3.0750%；10年国开活跃券160210最新报价 在3.4325%/3.4200%，上日尾盘为3.4350%/3.4150%。