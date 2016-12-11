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亚洲 | 2016年 12月 12日 星期一 07:18 BJT

****主要国家经济指标预测--12月12日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段      预估值        前值
    
    12月11日
        
    2350 日本机械订单(较前月)                       10月       +1.0%        -3.3%
                     (较上年同期)                              -4.5%        +4.3%
    12月11-12日
    2350 日本企业物价指数(较前月)                   11月       +0.3%        -0.1%
                         (较上年同期)                          -2.3%        -2.7%
    
  
    12月12日(一)   
    
    1900 美国联邦预算(亿美元)                       11月   赤字1,350      赤字440    
    2145 新西兰制造业销售(较前季)                 第三季         --         +2.8%
    2145 新西兰贸易条件(较前季)                   第三季         --         -2.1%
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段        现值      预估值

    12月9日         
    
    0030 澳洲房屋融资                               10月         -0.8%      -1.0%        
             投资性房屋融资                                      +0.7%        --    
    0130 中国居民消费价格指数(CPI)                  11月         +2.3%      +2.2%
             工业生产者价格指数(PPI)                11月         +3.3%      +2.2%     
    0645 瑞士失业率(未经季节调整)                   11月          3.3%        --          
                     (经季节调整)                                 3.3%      +3.3%         
    0700 德国经季节调整出口(较前月)                 10月         +0.5%      +1.0%        
                       进口(较前月)                              +1.3%      +0.9%        
                       贸易收支(亿欧元)                        顺差205    顺差215      
    0745 法国年内迄今预算收支(亿欧元)               10月       赤字855        --       
    0745 法国工业生产(较前月)                       10月         -0.2%        --         
    0930 英国建筑业产出(较前月)                     10月         -0.6%      +0.2%         
                       (较上年同期)                              +0.7%      -0.1%         
    0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)           10月     逆差159.8   逆差34.8     
             全球商品贸易收支(亿英镑)                        逆差97.11    逆差118     
    1500 美国密西根大学消费者信心指数           12月初值          98.0       94.5          
                             现况指数                            112.1      108.5         
                             预期指数                             88.9       87.0          
    1500 美国趸售(批发)库存(较前月)           10月修正值         -0.4%      -0.4%         
             趸售销售(较前月)                       10月         +1.4%      +0.5%         
    
    (完)
 
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 王琛/王洋；审校 汪红英)

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