主要国家经济指标预测--12月12日****

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月11日 2350 日本机械订单(较前月) 10月 +1.0% -3.3% (较上年同期) -4.5% +4.3% 12月11-12日 2350 日本企业物价指数(较前月) 11月 +0.3% -0.1% (较上年同期) -2.3% -2.7% 12月12日(一) 1900 美国联邦预算(亿美元) 11月 赤字1,350 赤字440 2145 新西兰制造业销售(较前季) 第三季 -- +2.8% 2145 新西兰贸易条件(较前季) 第三季 -- -2.1% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 12月9日 0030 澳洲房屋融资 10月 -0.8% -1.0% 投资性房屋融资 +0.7% -- 0130 中国居民消费价格指数(CPI) 11月 +2.3% +2.2% 工业生产者价格指数(PPI) 11月 +3.3% +2.2% 0645 瑞士失业率(未经季节调整) 11月 3.3% -- (经季节调整) 3.3% +3.3% 0700 德国经季节调整出口(较前月) 10月 +0.5% +1.0% 进口(较前月) +1.3% +0.9% 贸易收支(亿欧元) 顺差205 顺差215 0745 法国年内迄今预算收支(亿欧元) 10月 赤字855 -- 0745 法国工业生产(较前月) 10月 -0.2% -- 0930 英国建筑业产出(较前月) 10月 -0.6% +0.2% (较上年同期) +0.7% -0.1% 0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 10月 逆差159.8 逆差34.8 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差97.11 逆差118 1500 美国密西根大学消费者信心指数 12月初值 98.0 94.5 现况指数 112.1 108.5 预期指数 88.9 87.0 1500 美国趸售(批发)库存(较前月) 10月修正值 -0.4% -0.4% 趸售销售(较前月) 10月 +1.4% +0.5% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王琛/王洋；审校 汪红英)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。