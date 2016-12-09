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亚洲 | 2016年 12月 9日 星期五 13:52 BJT

日本债市：10年期公债收益率创10个月高位，超长债价格在标售后下滑

日本财务省周四发售了8,000亿日圆(70亿美元)的30年期公债。
    
    指标10年期公债收益率 涨1个基点至0.050%，此前曾触及2月以来最高0.
055%。
    
    市场关注点在于，若公债收益率进一步上涨，是否会促使日本央行行动。
    
    日本央行在9月实行新政策框架，将10年期公债收益率保持在零水平左右，市场认为0.0
50%左右的水平是央行目标区间的上限。
    
    欧洲央行周四宣布政策决定，引发欧元区债市动荡，也加剧了日本公债收益率的上行趋
势。
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.185%     +0.5   -0.190%
    五年期公债        -0.095%     +0.0   -0.095%
    10年期公债        0.050%     +1.0    0.040%
    20年期公债        0.550%     +3.0    0.520%
    30年期公债        0.700%     +5.0    0.650%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         150.52    -0.02    150.54
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 王颖/王琛；审校 杜明霞/王兴亚)

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