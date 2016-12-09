日本债市：10年期公债收益率创10个月高位，超长债价格在标售后下滑

日本财务省周四发售了8,000亿日圆(70亿美元)的30年期公债。 指标10年期公债收益率 涨1个基点至0.050%，此前曾触及2月以来最高0. 055%。 市场关注点在于，若公债收益率进一步上涨，是否会促使日本央行行动。 日本央行在9月实行新政策框架，将10年期公债收益率保持在零水平左右，市场认为0.0 50%左右的水平是央行目标区间的上限。 欧洲央行周四宣布政策决定，引发欧元区债市动荡，也加剧了日本公债收益率的上行趋 势。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.185% +0.5 -0.190% 五年期公债 -0.095% +0.0 -0.095% 10年期公债 0.050% +1.0 0.040% 20年期公债 0.550% +3.0 0.520% 30年期公债 0.700% +5.0 0.650% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.52 -0.02 150.54 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王颖/王琛；审校 杜明霞/王兴亚)