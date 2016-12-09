中国金融：工行将与山东黄金集团开展100亿元债转股，后者杠杆率料降10%

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透北京12月9日 - 以资产计中国最大的银行--工商银行 周五称，将与山东黄金集团开展总规模约100亿元的债转股业务，以降低山东黄金集团杠杆率。
工行新闻稿并称，此举预计可使黄金集团杠杆率下降10%左右，将有效增强企业资本实力、推动企业股权结构多元化、完善企业公司治理机制。
山东黄金集团为黄金储量与产量排名全国第二的行业龙头企业，2015年改建为山东省属国有资本投资公司；其2016年中报显示，截至6月末，该集团资产负债率为70.58%。
除工行外，中行、建行今日也分别与中钢集团、山西焦煤集团签署市场化债转股协议。 （完） (发稿 马蓉；审校 曾祥进)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。