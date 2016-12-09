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亚洲 | 2016年 12月 9日 星期五 14:40 BJT

中国金融：工行将与山东黄金集团开展100亿元债转股，后者杠杆率料降10%

路透北京12月9日 - 以资产计中国最大的银行--工商银行 周五称，将与山东黄金集团开展总规模约100亿元的债转股业务，以降低山东黄金集团杠杆率。

工行新闻稿并称，此举预计可使黄金集团杠杆率下降10%左右，将有效增强企业资本实力、推动企业股权结构多元化、完善企业公司治理机制。

山东黄金集团为黄金储量与产量排名全国第二的行业龙头企业，2015年改建为山东省属国有资本投资公司；其2016年中报显示，截至6月末，该集团资产负债率为70.58%。

除工行外，中行、建行今日也分别与中钢集团、山西焦煤集团签署市场化债转股协议。 （完） (发稿 马蓉；审校 曾祥进)

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