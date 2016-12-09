中国货币市场：资金仍宽无惧公开市场净回笼，然时点因素致预期谨慎

路透北京12月9日 - 中国银行间资金市场周五仍维持平稳宽松态势，回购利率亦维持稳定。本周公开市场虽大规模净回笼，但央行适时超额续做MLF（中期借贷便利）维稳流动性并提振市场情绪；不过短期内又会面临缴税和跨年等时点因素，机构资金面预期仍显谨慎。

上海一基金交易员说，“还是比较松的，这周都不紧，大行出的也比较足，没怎么受到公开市场（净回笼）的影响，利率方面也算平稳。”

她并称，下周后半周面临缴税，而且由于资产回表等因素的影响，惯例来看每月中下旬都会偏紧；加上年底临近，市场关于流动性可能再度收敛的预期比较一致。

中国央行公开市场今日进行总额1,000亿元人民币逆回购操作，本周净回笼5,350亿元，创五个月新高。不过，在本周三仅有115亿元MLF到期情况下，央行周二即进行了3,390亿元六个月和一年MLF操作，公开市场大规模净回笼影响明显减弱。

北京一券商交易员亦提到，短期若流动性因时点因素再度趋紧，预计央行公开市场会适时加大投放力度，“不过目前整个宏观调控和国内外形势来看，紧平衡将是常态，所以早作准备吧。”

中国周五公布11月CPI和PPI均超预期，尤其是加速上涨的PPI创逾五年最大值。分析师认为，在经济内生动力尚不足，复苏基础并不稳固前提下，PPI难持续大幅上涨，估计明年上半年仍可维持阶段性大涨，但并不意味着通胀压力将明显加剧，CPI仍会维持温和上涨。而货币政策在前期已明显收紧后会继续保持稳中偏紧态势。

以下为主要货币市场利率报价: 北京时间14:03 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.2124 2.2125 -0.01

七天 2.3609 2.3662 -0.53

14天 2.6426 2.8023 -15.97

上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.6900 0.4700 +222.00

七天 2.8350 2.8000 +3.50

14天 3.0650 2.9150 +15.00

回购定盘利率 其中:隔夜 2.2300 2.2300 +0.00

七天 2.5000 2.5000 +0.00

14天 2.9000 3.0000 -10.00

Shibor

其中:隔夜 2.2925 2.2908 +0.17

七天 2.4928 2.4908 +0.20

三个月 3.1265 3.1144 +1.21