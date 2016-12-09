台湾股市：收近一年半高位，因欧洲央行延长资产购买期限且美股创高

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北12月9日 - 台湾股市周五第四日收高，创近一年半高位。分析师称，欧洲央行延长资产购买期限 ，且昨晚美股续创新高，令台股延续本周以来攻势，一举突破10月底前高，惟成交量较上日萎缩。 台湾加权股价指数 收高0.18%，至9,392.68点，此前收盘高点为2015年6月26日的9,462.57点；今 日成交初值 为767.56亿台币，上交易日修正后为910.35亿。 “外资年底买盘有加把劲，我们对台股正面看待。”元大投顾市场研究部经理薛舜日说。 他表示，昨日外资大举买超台股125.87亿台币，买超前15大标的中，多数是占权值的金控股，搭配技术面 各天期均线向上，短线指数要突破9,400点料轻而易举。 薛舜日称，原本内部评估台股在明年第一季可达9,700点，但若以近日外资不休假，反而买超台股的动作 来看，可能要上调指数预估点位。预估下周区间在9,250-9,450点。 亚洲股市周四触及一个月高点，之前美股再创纪录新高，且债市上涨，因预期欧洲央行今日稍晚的政策会 议将延长资产购买计划。本地时间14:05，MSCI亚太明晟指数 跌0.28%。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。