澳洲股市：连续第四日收升，金融和能源股领涨

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透12月9日 - 澳洲股市周五连续第四日上涨，金融和能源股领涨。油价持稳支撑能源股。
S&P/ASX 200指数 涨0.31%或16.97点至5,560.6点。该股指本周涨2.13%。
金融股 跳涨近1%至2015年8月7日以来高点，且连续五周周线上涨。
“四大行”提振大盘股指，除了西太平洋银行 外涨幅均超过1%。四大行盘中都创下数月高位。
能源股指数 涨1.1%，但本周收低0.4%，结束连续四周的周线升势。
伍德塞德石油 和Origin Energy 涨幅分别为2.4%和1.6%。
金属矿业类股 回吐稍早涨幅，收低0.3%，之前中国铁矿石和钢铁期货在连涨六日后遭遇获利了结。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。