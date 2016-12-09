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亚洲 | 2016年 12月 9日 星期五 14:18 BJT

澳洲股市：连续第四日收升，金融和能源股领涨

路透12月9日 - 澳洲股市周五连续第四日上涨，金融和能源股领涨。油价持稳支撑能源股。

S&P/ASX 200指数 涨0.31%或16.97点至5,560.6点。该股指本周涨2.13%。

金融股 跳涨近1%至2015年8月7日以来高点，且连续五周周线上涨。

“四大行”提振大盘股指，除了西太平洋银行 外涨幅均超过1%。四大行盘中都创下数月高位。

能源股指数 涨1.1%，但本周收低0.4%，结束连续四周的周线升势。

伍德塞德石油 和Origin Energy 涨幅分别为2.4%和1.6%。

金属矿业类股 回吐稍早涨幅，收低0.3%，之前中国铁矿石和钢铁期货在连涨六日后遭遇获利了结。(完)

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