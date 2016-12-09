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亚洲 | 2016年 12月 9日 星期五 14:21 BJT

中国金融：建行与山西焦煤集团签债转股协议，拟共同出资250亿元设立基金

路透北京12月9日 - 中国山西省省属七大煤炭集团之一--山西焦煤集团公司周五称，其已与建设银行 、 、山西省国资委共同签署市场化债转股合作框架协议。根据协议，焦煤集团与建行将共同出资设立总规模约250亿元的“山西焦煤集团降本增效基金”和“山西焦煤集团转型发展基金”。

山西焦煤集团网站发布的新闻稿并称，其中，“山西焦煤集团降本增效基金”主要用于置换焦煤集团公司及其下属公司高息负债，从而降低资金负债率、减少财务费用支出、优化财务结构，增强资本实力。

而“山西焦煤集团转型发展基金”主要用于焦煤集团围绕发展战略进行产业整合，做强做优做大，提升企业综合竞争力。

根据焦煤集团2015年财务数据，其2015年末资产负债率为78.77%，上年末为79.38%；净利润为-4.65亿元人民币，较上年同期减少4.97亿元。

中国新一轮债转股方案于10月出炉。此后，建行已分别与武汉钢铁集团、云南锡业集团、厦门海翼集团等多家公司签署债转股协议。（完）

(发稿 马蓉；审校 曾祥进)

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