中国金融：建行与山西焦煤集团签债转股协议，拟共同出资250亿元设立基金

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透北京12月9日 - 中国山西省省属七大煤炭集团之一--山西焦煤集团公司周五称，其已与建设银行 、 、山西省国资委共同签署市场化债转股合作框架协议。根据协议，焦煤集团与建行将共同出资设立总规模约250亿元的“山西焦煤集团降本增效基金”和“山西焦煤集团转型发展基金”。
山西焦煤集团网站发布的新闻稿并称，其中，“山西焦煤集团降本增效基金”主要用于置换焦煤集团公司及其下属公司高息负债，从而降低资金负债率、减少财务费用支出、优化财务结构，增强资本实力。
而“山西焦煤集团转型发展基金”主要用于焦煤集团围绕发展战略进行产业整合，做强做优做大，提升企业综合竞争力。
根据焦煤集团2015年财务数据，其2015年末资产负债率为78.77%，上年末为79.38%；净利润为-4.65亿元人民币，较上年同期减少4.97亿元。
中国新一轮债转股方案于10月出炉。此后，建行已分别与武汉钢铁集团、云南锡业集团、厦门海翼集团等多家公司签署债转股协议。（完）
(发稿 马蓉；审校 曾祥进)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。