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亚洲 | 2016年 12月 9日 星期五 14:35 BJT

新兴汇市：亚币普遍下跌，受美债收益率在欧洲央行会议后上涨拖累

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            114.34    114.04   -0.26   +5.21    120.30
    坡元            1.4242    1.4230   -0.08   -0.47    1.4175
    台币          31.831    31.752   -0.25   +3.88    33.066
    韩元           1165.10   1158.50   -0.57   +0.85   1174.95
    泰铢             35.64     35.59   -0.14   +1.07     36.02
    菲律宾披索       49.77     49.70   -0.15   -5.77     46.90
    印尼卢比      13325.00  13285.00   -0.30   +3.45  13785.00
    印度卢比       67.58     67.35   -0.34   -2.12     66.15
    马币            4.4220    4.4200   -0.05   -2.99    4.2900
    人民币          6.8996    6.8825   -0.25   -5.91    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完)
    
      
      
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 (编译 汪红英/李爽/蔡美珍；审校 张明钧/高琦/于春红)

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