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亚洲 | 2016年 12月 9日 星期五 14:32 BJT

日本股市：收涨1.2%创一年来最高收位，受美股扬升及日圆走贬带动

路透东京12月9日 - 日本股市周五涨至一年来最高收位，受美股周四上涨，以及日圆走贬带来的出口商强劲买盘支撑。

日经指数 收高1.2%，报18,996.37点，创下2015年12月以来最高收位。

该指数本周周线升3.1%，为连续第五周上涨。

东证股价指数 收高0.8%，报1,525.36点，成交量为31亿股，为一个月来最高成交量，因12月期货和期权到期结算。

JPX日经400指数 涨0.8%，报13,655.69点。(完)

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