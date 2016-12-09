路透基点：兴业金融租赁签署1.5亿美元三年期贷款--TRLPC

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港12月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，兴业金融租赁有限责任公司已经签署1.5亿美元三年期定期贷款协议。
永丰银行(中国)和富邦银行(中国)是本案的牵头行兼簿记行。这笔贷款的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码150个基点。
以牵头行身份加入的银行可获得最高15个基点的前端费。
所筹资金用于一般企业用途。协议在11月21日签署。
兴业金融租赁成立于2010年8月，是兴业银行旗下的全资子公司。
贷款额度分配如下：
牵头行兼簿记行 百万美元
永丰银行(中国) 30
富邦银行(中国) 30
牵头行
国泰世华银行 25
台湾银行 17
玉山商业银行 13.5
华南商业银行 13.5
台湾企银 12
安排行
彰化商业银行 9
总计 150 （完）
(编译 高琦 审校 汪红英)
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