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亚洲 | 2016年 12月 9日 星期五 14:52 BJT

路透基点：兴业金融租赁签署1.5亿美元三年期贷款--TRLPC

路透香港12月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，兴业金融租赁有限责任公司已经签署1.5亿美元三年期定期贷款协议。

永丰银行(中国)和富邦银行(中国)是本案的牵头行兼簿记行。这笔贷款的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码150个基点。

以牵头行身份加入的银行可获得最高15个基点的前端费。

所筹资金用于一般企业用途。协议在11月21日签署。

兴业金融租赁成立于2010年8月，是兴业银行旗下的全资子公司。

贷款额度分配如下：

牵头行兼簿记行 百万美元

永丰银行(中国) 30

富邦银行(中国) 30

牵头行

国泰世华银行 25

台湾银行 17

玉山商业银行 13.5

华南商业银行 13.5

台湾企银 12

安排行

彰化商业银行 9

总计 150 （完）

(编译 高琦 审校 汪红英)

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