国际油市：油价扩大上涨，市场对非OPEC产油国减产怀抱憧憬

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
美国原油期货1月合约 上涨0.33美元至每桶51.17美元。布兰特和美国原油期货本周料都将录得约1%的周线跌幅。
俄罗斯已经表示将减产30万桶/日，这意味着其它非OPEC产油国总计也需要减产30万桶/日，才能达到OPEC希望看到的减产60万桶/日，这相当于OPEC减产幅度的一半。
“减产幅度有望加大，因非OPEC国家料将在限产方面展开合作。”三菱日联研究和咨询部门的资深分析师Tomomichi Akuta说道。
“但仍不能确定非OPEC产油国的减产幅度能否达到60万桶/日，这对油价提供的支撑有限。”（完）
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧/高琦 审校 于春红)
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