国际油市：油价扩大上涨，市场对非OPEC产油国减产怀抱憧憬

美国原油期货1月合约 上涨0.33美元至每桶51.17美元。布兰特和美国原油期货本周料都将录得约1%的周线跌幅。

俄罗斯已经表示将减产30万桶/日，这意味着其它非OPEC产油国总计也需要减产30万桶/日，才能达到OPEC希望看到的减产60万桶/日，这相当于OPEC减产幅度的一半。

“减产幅度有望加大，因非OPEC国家料将在限产方面展开合作。”三菱日联研究和咨询部门的资深分析师Tomomichi Akuta说道。

“但仍不能确定非OPEC产油国的减产幅度能否达到60万桶/日，这对油价提供的支撑有限。”（完）

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻