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亚洲 | 2016年 12月 9日 星期五 14:47 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：中国11月CPI与PPI涨幅均超预期

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* 美元/日圆上涨0.32%，欧元/日圆上涨0.41%，澳元/美元涨0.11%，英镑/美元跌0.09%

* 美元/人民币上升0.25%，美元/离岸人民币微涨0.09%，美元/印度卢比上涨0.4%，美元/韩元涨0.64%

* 日经指数上扬1.23%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.28%，沪综指涨0.41%，美国原油期货上涨0.69%，10年期美债收益率报2.431%

* 中国11月CPI与PPI涨幅均超预期，货币政策料继续稳中偏紧

* 媒体报导称澳门将对当地自动柜员机(ATM)提领现金设限，以此作为中国政府遏制资金非法外流的举措之一 (完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 王颖)

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