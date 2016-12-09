《汇市简讯》欧洲盘初：中国11月CPI与PPI涨幅均超预期

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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* 美元/日圆上涨0.32%，欧元/日圆上涨0.41%，澳元/美元涨0.11%，英镑/美元跌0.09%
* 美元/人民币上升0.25%，美元/离岸人民币微涨0.09%，美元/印度卢比上涨0.4%，美元/韩元涨0.64%
* 日经指数上扬1.23%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.28%，沪综指涨0.41%，美国原油期货上涨0.69%，10年期美债收益率报2.431%
* 中国11月CPI与PPI涨幅均超预期，货币政策料继续稳中偏紧
* 媒体报导称澳门将对当地自动柜员机(ATM)提领现金设限，以此作为中国政府遏制资金非法外流的举措之一 (完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 王颖)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。