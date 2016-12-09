路透基点：祥祺集团筹办31.5亿港元，助其购买香港一地产项目--TRLPC

路透香港12月9日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，中国祥祺集团 已筹措31.5亿港元五年期贷款，支持其在香港红磡地区的一个商业综合项 目。 永隆银行担任牵头行兼簿记行，创兴银行、恒生银行和南洋商业银行 担任牵头行。 此项五年期贷款有商业地产做抵押，所筹资金有18亿港元用于购买地 产，有13.5亿港元用于运营资本。 贷款综合收益为150.75个基点，利率为较香港银行同业拆息(Hibor) 加码140个基点，平均年限为4.65年。前端费为50个基点。 贷款在18个月的宽限期后，分八期每半年不等额偿还：一至七期各偿 还2.5%，第八期偿还82.5%。 协议于11月底签署。 祥祺集团7月斥资45亿港元向会德丰地产购入红磡One HarbourGate全 幢东座商厦及东座商铺。祥祺集团总部设在深圳，是一家金融和房地产投 资公司。(完) (编译 李爽 审校 孙茉莉)