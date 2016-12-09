台湾个股：富邦华一银行成都分行今开业，为四川首家台资财富管理银行

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北12月9日 - 台湾资产第二大上市金控--富邦金控 周五称，旗下富邦华一银行成都分行今正式开业，不仅是富邦华一银行在大陆大西部开设的首家分行，同时也是四川首家台资财富管理银行。
富邦金控今日发布新闻稿并指出，随着台商西进脚步，富邦华一银行将网络由沿海地区拓展至内陆市场，加速在西部的战略布局，在大陆的营业据点达到23家。
“富邦正式入主富邦华一银行以来，持续加快发展步伐。”富邦集团董事长蔡明忠称。
他也提及，今年10月富邦金控向上海浦发银行 收购富邦华一银行20%股权案业已完成交割，富邦华一银行正式成为富邦金在大陆100%持股的全资子银行。
富邦华一银行看好成都受惠于“一带一路”和“开发大西部”的政策优势，富邦华一银行将以成都为圆心，稳步拓展西部市场。
富邦华一银行行长詹文岳也表示，成都财富聚集程度高，高净值客户增长速度快，个人金融业务将有广阔的成长空间。富邦华一成都分行位于成都主要富人区“桐梓林”，将打造四川首家台资财富管理银行。
富邦金控今收高0.59%报51.5台币，表现优于金融保险指数 的0.35%涨幅。(完)
(记者 詹静宜； 审校 林高丽)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。