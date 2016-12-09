台湾个股：富邦华一银行成都分行今开业，为四川首家台资财富管理银行

路透台北12月9日 - 台湾资产第二大上市金控--富邦金控 周五称，旗下富邦华一银行成都分行今正式开业，不仅是富邦华一银行在大陆大西部开设的首家分行，同时也是四川首家台资财富管理银行。

富邦金控今日发布新闻稿并指出，随着台商西进脚步，富邦华一银行将网络由沿海地区拓展至内陆市场，加速在西部的战略布局，在大陆的营业据点达到23家。

“富邦正式入主富邦华一银行以来，持续加快发展步伐。”富邦集团董事长蔡明忠称。

他也提及，今年10月富邦金控向上海浦发银行 收购富邦华一银行20%股权案业已完成交割，富邦华一银行正式成为富邦金在大陆100%持股的全资子银行。

富邦华一银行看好成都受惠于“一带一路”和“开发大西部”的政策优势，富邦华一银行将以成都为圆心，稳步拓展西部市场。

富邦华一银行行长詹文岳也表示，成都财富聚集程度高，高净值客户增长速度快，个人金融业务将有广阔的成长空间。富邦华一成都分行位于成都主要富人区“桐梓林”，将打造四川首家台资财富管理银行。

富邦金控今收高0.59%报51.5台币，表现优于金融保险指数 的0.35%涨幅。(完)