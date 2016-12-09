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市场报道 | 2016年 12月 9日 星期五 15:12 BJT

欧洲个股：东方汇理拟售15-20亿欧元新股，为一项收购融资--金融时报

路透巴黎12月9日 - 金融时报周五引述未具名消息人士报导，法国东方汇理资产管理 计划明年初售出总计15-20亿欧元(16-20亿美元)的新股，为从意大利裕信银行 手中收购Pioneer提供融资。

据金融时报引述三位知情消息人士称，此次筹资活动有可能会稀释法国农业信贷银行(Credit Agricole) 所持东方汇理股权，当前持股约75%。

东方汇理及法国农业信贷银行发言人均未立即回复置评请求。

按资产计，裕信银行为意大利最大银行。该行周一称，已开始与东方汇理就出售旗下资产管理业务Pioneer Investments进行独家谈判，交易规模有望超过35亿欧元。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)

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