欧洲个股：东方汇理拟售15-20亿欧元新股，为一项收购融资--金融时报

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透巴黎12月9日 - 金融时报周五引述未具名消息人士报导，法国东方汇理资产管理 计划明年初售出总计15-20亿欧元(16-20亿美元)的新股，为从意大利裕信银行 手中收购Pioneer提供融资。
据金融时报引述三位知情消息人士称，此次筹资活动有可能会稀释法国农业信贷银行(Credit Agricole) 所持东方汇理股权，当前持股约75%。
东方汇理及法国农业信贷银行发言人均未立即回复置评请求。
按资产计，裕信银行为意大利最大银行。该行周一称，已开始与东方汇理就出售旗下资产管理业务Pioneer Investments进行独家谈判，交易规模有望超过35亿欧元。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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