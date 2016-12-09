路透基点：英大租赁签署2.5亿美元两年期融资协议--TRLPC

路透香港12月9日 - 汤森路透旗下基点援引消息报导，中国英大国际租赁有限公司已签署2.5亿美元两年期融资协议，吸引到14家银行以一般银团参贷。

消息人士补充称，法国农业信贷和中国信托商业银行担任牵头行。银团承诺贷款规模将近为融资金额的两倍。

英大租赁在调整公司股权结构后，修改了融资规模及条件，使得银团 联贷程序延长，持续了今年一整年。

这宗贷款案是今年1月发起的，最初规模是2亿美元的三年期贷款，9 月将规模提高到2.5亿美元，期限则缩减到两年。利率和前端费也被调降 ，使得最高综合收益从240个基点锐减至175个基点。贷款利率则从较伦敦 银行间拆放款利率(Libor)加码200个基点，调降为加码130个基点。

英大租赁原本是由中国国企国家电网公司与通用金融(奇异资融,GE C apital)合资设立的融资租赁公司。今年8月，国家电网从合资伙伴通用 金融手中购买了50%的英大租赁股权。在公司所有权变更之后，英大租赁 着手修改这笔贷款的条件。

在贷款条件修改以前，此案已经吸引到约15家银行的逾3.5亿美元贷款 承诺，包括来自香港、中国大陆、台湾、中东和美洲的银行。(完)