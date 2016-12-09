更新版 1-台湾货币市场：拆款利率大致持稳，观望美联储利率决议

* 公债交割无碍拆款利率，到期续作为主 * 观望下周美联储利率决议，推敲对台湾影响 * 跨年资金难觅，短票与RP利率略走扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北12月9日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。市场人士表示，今日虽有300亿台币公债交割，但资 金并未偏紧，拆款多以到期续作为主，调度新资金需求不大。 他们指出，虽然有一大型银行已数日没有买票及拆款，但因票券商等主要需求者的缺口也不大，因此尚能 维持利率在此一水准。但进入下周，市场料关注14日美联储对外说明2017年的利率展望，并适时反应。 〞没很多人打电话来要，显示没很急的状况。〞一大型公股银行资调人员说。 另一大型票券商交易员则称，年底前为了符合负债倍数的规范，倾向卖光落点在月内的短票，拆款金额因 而下降。 一大型银行资调人员表示，目前市场对美联储明年升息的预期为两次，因此将关注美联储主席叶伦在记者 会中透露的讯息是否符合预期，并藉以推敲明年台湾央行何时开始展开升息循环。 路透本周对超过120名分析师进行的调查显示，他们都认为美联储将在12月13-14日的会议上升息至0.50-0 .75%。受访者中包括来自全部23家初级交易商的分析师。 本地时间 15:08 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.860 31.752 台湾加权股价指数<.TWII 9,392.68 9,375.86 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.177% 0.179% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.175-0.200% 0.177-0.200% --一周拆款利率区间 0.175-0.450% 0.178-0.450% --两周拆款利率区间 0.182-0.450% 0.182-0.450% **跨年短票移向区间高位** 短票方面，票券商交易员称，今日发票量例行性增加，银行也适时将跨年短票利率调向区间高位，由于跨 年资金取得不易，因此多配合以较高利率成交。 一大型票券商交易员表示，市场仍以月内资金较多，银行买票多采月内搭配跨年报价，两者间利差逾10基 点。 〞银行累积部位不少，较敢买月内的票。〞另一大型票券商交易主管说。 今日跨月自保短票利率承作区间主要成交在0.55-0.60%；月内自保短票利率则在0.40-0.45%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.536%，区间为0.35-0.60%，成交量95.94亿台 币；前日加权平均利率为0.512%，利率区间在0.27-0.58%，成交金额40.17亿台币。 自保60天短票方面，上日加权平均利率为0.574%，区间0.54-0.62%，成交金额在27.19亿台币；前日加权 平均利率在0.532%，区间0.29-0.60%，成交金额为18.29亿台币。 台湾央行今日发行1,757亿台币定存单，较到期定存单金额1,804亿台币，发行余额减47亿台币。 下周到期央行定存单金额共1兆6,958.5亿台币；分别为：周一有5,840.00亿、周二共2,606.50亿、周三为 3,825.00亿、周四共3,244.00亿，及周五为1,443.00亿。 拆款中心资料 显示，周五银行超额准备为984亿台币，累计至周日超额准备为5,880亿台币、加计前 期1%的超额准备为7,383亿台币。 **跨月利率略走扬** 债券附买回（RP）市场方面，交易员指出，受投信资金不稳影响，市场分配不均，银行也趁机拉高跨月利 率。为取得年底流动性，只能以较高利率承做。 他们表示，感觉客户资金多缺不一，在接近年底的时刻，大家操作都倾向保守，稍有风吹草动，利率就会 拉高。 〞我们只能谨慎因应，多拿跨月的钱。〞一大型票券商交易员说。 今日证券商与金融机构短天期承做公债RP利率主要落在0.32-0.36%，上日0.32-0.35%；公司债附买回利率 主要成交在0.40-0.45%。 大型票券商与金融机构承做落点年内的公债附买回利率参考区间在0.30-0.32%；公司债附买回利率落在0. 32-0.40%；跨年公债参考利率在0.33-0.40%；公司债利率区间在0.40-0.45%。(完) (审校 杨淑祯)