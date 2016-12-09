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亚洲 | 2016年 12月 9日 星期五 17:05 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减221.5亿台币，上周则净增646亿

路透台北12月9日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减221.5亿台币；至周五央行存单未到期余额为7兆
(万亿)3,916.50亿台币。上周央行定存单发行余额净增646亿台币。
                 
    台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 
        
 日期     到期量(亿)      发行量(亿)              增加/减少(亿)
   *12/5        1,717.00                1,829.00         112.00
    12/6        4,125.80                3,882.30        -243.50
    12/7        2,007.00                2,008.00           1.00
   *12/8        1,146.20                1,102.20         -44.00
    12/9        1,804.00                1,757.00         -47.00
 总计          10,800.00               10,578.50         -221.5
 
    *12/5：含364天期定存单1,600亿台币。   
    *12/8：含14天期定存单593.20亿台币。

 日期     91天期发行量(   182天期发行量(亿)
          亿)             
    12/5              12                       5
    12/6              48                       5
    12/7              14                       5
    12/8               6                       2
    12/9               4                       2
 总计                 84                      19
 (完)
    

 (记者 罗两莎 ；审校 董永年)

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