欧元债市：欧元区公债收益率下跌，逆转欧洲央行公布决定后的涨势

路透伦敦12月9日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周五盘初大多下跌，逆转了上日的涨势。周四在欧洲央行宣布削减月度资产购买规模，但承诺延长刺激计划后，欧元区公债收益率上涨。

欧洲央行周四表示，将从明年4月起将月度购债规模从目前的800亿欧元削减至600亿，但把购债计划的原定结束期限从2017年3月延长至明年底，较市场预期多了三个月 。这令市场措手不及。