欧元债市：欧元区公债收益率下跌，逆转欧洲央行公布决定后的涨势

标题新闻：标准普尔确认比利时“AA/A-1+”信贷评等，展望为稳定
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路透伦敦12月9日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周五盘初大多下跌，逆转了上日的涨势。周四在欧洲央行宣布削减月度资产购买规模，但承诺延长刺激计划后，欧元区公债收益率上涨。
欧洲央行周四表示，将从明年4月起将月度购债规模从目前的800亿欧元削减至600亿，但把购债计划的原定结束期限从2017年3月延长至明年底，较市场预期多了三个月 。这令市场措手不及。
多数欧元区公债周四下跌，但在周五盘初反弹。
欧元区公债收益率下跌2-4个基点。德国两年期公债收益率回吐稍早涨势，日内下跌1个基点报负0.74%。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 汪红英；审校 高琦)
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