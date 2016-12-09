金属期市：伦铜本周料收涨，得益于中国进出口数据强劲

0722GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.9%，至每吨5,831.50美元，上一交易日收盘几持平。本周周线料上涨1.2%。

上海期交所期铜 扳回稍早跌幅，最终收报每吨47,390元人民币(6,869美元)，跌0.3%。

欧洲央行周四宣布，将从明年4月起削减月度资产购买规模，但承诺延长刺激计划，以扶助仍然脆弱的经济复苏。央行还否认了将逐步撤走刺激计划的传言。

日本大型制造业者在第四季对经济状况的看法更加乐观，但下修当前财年的资本支出计划，表明对未来业务状况的看法仍显谨慎。

伦敦期锌 和期铝 均收高约1%，伦敦期镍 大涨2.4%，几乎扳回周四所有跌幅。

镍价因菲律宾镍矿石出口料下降而获得支撑，因季节性天气原因以及菲律宾取缔污染环境的矿山。菲律宾是中国的主要镍矿石进口来源。(完)

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