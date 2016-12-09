版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 9日 星期五 16:02 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高2.1%，沪胶也收复失地上扬

东京5月期胶 <0#2JRU:>收涨5日圆，报每公斤245.4日圆，脱离周四触及的2015年6月2日以来最高位246.4日圆。该合约本周收升6.8%，为两周来首次录得周线涨幅。

上海期交所主力5月期胶 盘内一度下跌逾3%，但终场收高150元人民币，报每吨19,085元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月1月期胶 最新报每公斤178.30美分，上涨1美分。（完）

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/高琦 审校 李爽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐