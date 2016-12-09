香港金融：星展料明年业界贷款单位数增长，内地企业海外融资需求增

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港12月9日 - 新加坡星展集团 香港分支--星展银行（香港）周五称，明年香港银行业充满挑战，预料业界贷款增长为单位数；在中国严控资本外流的影响下，内地企业海外融资需求可能增加。
星展香港董事总经理兼企业及机构银行总监张建生向记者表示，自11月初人民币急速贬值以来，中国管控内地企业资本流出情况明显，一些大型国企或龙头民企的资本汇出问题基本不大，只是审批时间可能有所延长。
“暂时未见到客户受此影响，可能资金汇出时间拖长，但没有汇不出。”他说。
他指出，今年主要的贷款增长来源为国内企业海外收购，如果国内资金汇出遭遇阻滞，企业很可能转而利用海外贷款支持海外收购，对香港银行来说，将是业务增长来源之一，并预期这个趋势将会持续。
熟悉情况的消息人士上月底透露，中国国家外汇管理局已出新招严控资本外流，要求资本项下500万美元或以上资金的汇出报外管局审批，并加大对大型海外并购交易的外汇审查，包括此前已获得外汇额度的交易。
对于香港贷款增长前景，张建生称，受人民币下跌影响，今年上半年星展香港的贷款下滑，但年中开始已收复失地，预计全年贷款有低单位数增长。
不过他指出，整体银行业未来一年充满挑战性，政治经济不明朗，美国加息机会增加，中国经济增长放缓，香港本身经济增长放缓，经营环境具挑战性。
“前几年快速增长的时代已经过去，未来一年可能会有比较保守的增长，估计整个业界贷款增长为单位数字，是高单位数抑或低单位数，取决于个别银行的积极性。”他说。
他并称，预期明年息率环境比较波动，最近有一两间大型企业融资息率压得很低，反映他们趁美国持续加息前提早融资。美国加息初期对港元影响不大，因银行体系资金充裕，但如果明年中美国加息步伐比预期快，令到有些资金外流，例如美国减税引发美国企业将资金调回美国，明年利息情况波动较大，基本利率可能会提升。（完） (记者 雷美珍；审校)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。