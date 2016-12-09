香港金融：星展料明年业界贷款单位数增长，内地企业海外融资需求增

路透香港12月9日 - 新加坡星展集团 香港分支--星展银行（香港）周五称，明年香港银行业充满挑战，预料业界贷款增长为单位数；在中国严控资本外流的影响下，内地企业海外融资需求可能增加。

星展香港董事总经理兼企业及机构银行总监张建生向记者表示，自11月初人民币急速贬值以来，中国管控内地企业资本流出情况明显，一些大型国企或龙头民企的资本汇出问题基本不大，只是审批时间可能有所延长。

“暂时未见到客户受此影响，可能资金汇出时间拖长，但没有汇不出。”他说。

他指出，今年主要的贷款增长来源为国内企业海外收购，如果国内资金汇出遭遇阻滞，企业很可能转而利用海外贷款支持海外收购，对香港银行来说，将是业务增长来源之一，并预期这个趋势将会持续。

熟悉情况的消息人士上月底透露，中国国家外汇管理局已出新招严控资本外流，要求资本项下500万美元或以上资金的汇出报外管局审批，并加大对大型海外并购交易的外汇审查，包括此前已获得外汇额度的交易。

对于香港贷款增长前景，张建生称，受人民币下跌影响，今年上半年星展香港的贷款下滑，但年中开始已收复失地，预计全年贷款有低单位数增长。

不过他指出，整体银行业未来一年充满挑战性，政治经济不明朗，美国加息机会增加，中国经济增长放缓，香港本身经济增长放缓，经营环境具挑战性。

“前几年快速增长的时代已经过去，未来一年可能会有比较保守的增长，估计整个业界贷款增长为单位数字，是高单位数抑或低单位数，取决于个别银行的积极性。”他说。