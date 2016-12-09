版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 9日 星期五 16:11 BJT

《汇市简讯》美元/日圆保持与日经指数的正相关

0748GMT

* 美元/日圆在115.00日圆下方稳定交投

* 114.50-115.00有大量卖单。止损单聚集在115.00上方

* 在114.00附近有日本进口商买兴

* 海外资金在114.00附近也设有买单

* 股市上涨强化了美元/日圆的多头结构

* 日经指数期货和美元/日圆在48和72小时的关联度分别为正0.56和正0.58 (完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 张明钧)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐