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亚洲 | 2016年 12月 9日 星期五 16:19 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--12月9日

12月9日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时
间16:17时，1港元=0.88929人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为23.15%，高于上交易日收盘的21.48%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.59      4.85      1.06
 建设银行                                          5.73      5.88      1.10
 中国银行                                          3.59      3.60      1.12
 农业银行                                          3.27      3.29      1.12
 招商银行                                         19.20     19.64      1.10
 中信银行                                          7.19      5.16      1.57
 交通银行                                          6.15      6.06      1.14
 民生银行                                          9.72      9.00      1.21
 中国人寿                                         25.76     22.20      1.30
 中国平安                                         36.86     42.30      0.98
 中国太保                                         30.61     30.15      1.14
 中信证券                                         16.78     17.14      1.10
 新华人寿                                         46.80     39.35      1.34
 海通证券                                         16.67     14.40      1.30
 华能国际                                          7.36      4.98      1.66
 大唐发电                                          3.96      2.06      2.16
 华电国际                                          5.14      3.38      1.71
 中煤能源                                          6.08      3.93      1.74
 中国神华                                         17.33     16.14      1.21
 中国石油                                          7.65      5.44      1.58
 兖州煤业                                         11.76      5.95      2.22
 中国石化                                          5.41      5.56      1.09
 上海石化                                          6.14      4.15      1.66
 中海油服                                         13.09      7.58      1.94
 仪征化纤                                          4.06      1.59      2.87
 中国铝业                                          4.62      3.51      1.48
 江西铜业                                         19.26     12.36      1.75
 洛阳钼业                                          4.06      2.02      2.26
 紫金矿业                                          3.52      2.58      1.53
 马钢股份                                          3.08      2.31      1.50
 鞍钢股份                                          5.82      5.11      1.28
 重庆钢铁                                          2.52      2.35      1.21
 海螺水泥                                         18.24     22.90      0.90
 洛阳玻璃                                         25.61      5.54      5.20
 京城机电                                         10.45      3.64      3.23
 中联重科                                          4.66      3.78      1.39
 金隅股份                                          4.38      2.96      1.66
 中国国航                                          7.60      5.20      1.64
 东方航空                                          6.61      3.60      2.06
 南方航空                                          7.29      4.37      1.88
 中国远洋                                          5.79      2.89      2.25
 中海集运                                          4.33      1.80      2.71
 中集集团                                         15.67     12.24      1.44
 中海发展                                          7.18      4.51      1.79
 宁沪高速                                          8.95     10.14      0.99
 深高速                                            8.83      7.09      1.40
 成渝高速                                          5.21      3.19      1.84
 皖通高速                                         15.77      6.23      2.85
 广深铁路                                          4.87      4.41      1.24
 中国南车                                         10.55      7.48      1.59
 中国交建                                         14.72      9.04      1.83
 中国铁建                                         12.42     10.54      1.33
 中国中铁                                          9.11      6.69      1.53
 长城汽车                                         11.09      7.67      1.63
 比亚迪                                           52.75     43.50      1.36
 广汽集团                                         24.40     10.16      2.70
 青岛啤酒                                         30.51     30.95      1.11
 白云山                                           24.79     19.12      1.46
 新华制药                                         12.78      5.85      2.46
 海信科龙                                         10.48      6.46      1.82
 南京熊猫                                         14.51      7.25      2.25
 晨鸣纸业                                         10.98      7.97      1.55
 上海医药                                         20.13     18.34      1.23
 中兴通讯                                         16.29     12.20      1.50
 东方电气                                         10.79      6.69      1.81
 潍柴动力                                         10.76     12.68      0.95
 东北电气                                          7.67      2.70      3.19
 广船国际                                         29.46     11.80      2.81
 昆明机床                                          8.12      2.43      3.76
 一拖股份                                         11.42      4.49      2.86
 北辰实业                                          4.29      2.48      1.95
 创业环保                                          8.52      4.15      2.31
 中国中冶                                          4.99      2.64      2.13
 金风科技                                         17.15     12.48      1.55
 丽珠                                             58.90     47.40      1.40
 万科                                             24.81     21.45      1.30
 郑煤机                                            7.11      4.51      1.77
 大连港                                            2.91      1.38      2.37
 山东墨龙                                         10.89      3.19      3.84
 浙江世宝                                         36.90      9.34      4.44
 复星医药                                         23.23     24.20      1.08
 光大银行                                          4.19      3.70      1.27
 东江环保                                         18.71     13.26      1.59
 上海电气                                          8.42      3.54      2.67
 广发证券                                         18.27     17.78      1.16
 华泰证券                                         18.91     16.80      1.27
 东方证券                                         16.09      8.14      2.22
 光大证券                                         16.75     11.74      1.60
 招商证券                                         17.66     12.30      1.61
 
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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