中国票据市场：转贴利率稳中小降，票交所甫上线作用有待发挥

路透上海12月9日 - 经过此前快速上行后，中国票据市场转贴利率本周稳中小降，惟不少机构退守整体交投不算活跃。交易员称，本周以来资金面转好，若信贷规模管控没有大的调整，未来一段时间转贴价格即使上行，预计幅度也有限。

由于票据案件频发，今年以来电票交易占比已有明显提升。因此票据交易所本周上线，对市场的即时影响并不明显，进一步提高交易效率等作用有待慢慢显效。

上海一银行交易员表示，目前国有和股份制银行承兑的足月电票，成交价格在年息3.3%左右，但交投清淡，“个别大行会收一点，不多，我们也基本不收了。”

对于后市，她认为受年底资金可能紧张影响，票据价格向上的概率更大一些，只是随着交投的减少，预计涨幅会有限。

全国统一的票据交易平台--上海票据交易所本周四正式开业。央行行长周小川表示，票交所有助于完善中央银行金融调控，优化货币政策传导机制，增强金融服务实体经济的能力，央行将继续推动中国票据市场规范发展。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价