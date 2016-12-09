台湾汇市：台币兑美元收贬逾1角，外资汇出但仍观望下周FED会议

* 台币兑美元收贬逾1角，外资稍汇出 * 观察下周FED的会议结果 * 下周台币主要波动区间料在31.700-32.000 路透台北12月9日 - 台币兑美元 周五收贬逾1角，随亚币走弱。交易员表示， 韩元 大贬，外资稍有汇出，令台币贬破31.8关卡。展望下周仍将视美联储会议结 果。 他们表示，今日大型外资保管银行汇出，不过也有小型的外商银抛汇，外商银动向并不 一致。展望下周的美联储会议，目前FED升息已势在必行，市场更关注FED如何指引市场明年 的升息步骤。 〞外资有买有卖。买(美元)是因为国际美元上涨，加上进口商也有买盘，〞一位大型商 银交易员说。 交易员也表示，今日大型外资保管银行一直买美元，是主导台币走贬的力道，但出口商 在31.800附近挂出很多美元卖盘，使台币走至31.8附近一直贬不过去。 台湾股市周五第四日收高，创近一年半高位。而外资及陆资在台股买超81.80亿台币， 连四个交易日买超共292.77亿台币。 他们也说，近期央行入市干预不多，汇市鲜见央行身影。〞他在里面的那只手已经很少 出现了。〞一位交易员说。 展望年底行情，汇银人士表示，年底之际出口商有抛汇需求，尤其是明年1月的农历春 节颇早，出口商为因应需求可能将及早打算，也不能排除在国际美元走强之际，出口商又有 恐慌抛盘，助涨台币。 〞很难说，说不定擦枪走火变走升。〞一本地汇银人士表示。 美联储将在13-14日举行为期两天的议息会议，14日1900GMT宣布利率决定。目前市场大 多估计FED将升息一码。 韩元兑美元 今收报1,165.9，上日收在1,158.5。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅 度较上日尾盘稍有缩小；目前一个月美元/台币远汇 报31.739/31.761，上日 收在31.660。 交易员预估下周台币兑美元主要的交易区间暂看31.700-32.000。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成 报价 亿美元 交量／ 亿美元 台北外汇经纪公 31.860 31.752 31.800-31.887 31.830 6.55 9.01 司 元太外汇经纪公 31.860 31.752 31.809-31.860 31.828 3.20 4.705 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.050/-0.035 -0.075/-0.055 美元/台币六个月期 -0.160/-0.135 -0.185/-0.155 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)