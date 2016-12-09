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亚洲 | 2016年 12月 9日 星期五 16:50 BJT

台湾汇市：台币兑美元收贬逾1角，外资汇出但仍观望下周FED会议

* 台币兑美元收贬逾1角，外资稍汇出
    * 观察下周FED的会议结果
    * 下周台币主要波动区间料在31.700-32.000

    路透台北12月9日 - 台币兑美元 周五收贬逾1角，随亚币走弱。交易员表示，
韩元 大贬，外资稍有汇出，令台币贬破31.8关卡。展望下周仍将视美联储会议结
果。
    
    他们表示，今日大型外资保管银行汇出，不过也有小型的外商银抛汇，外商银动向并不
一致。展望下周的美联储会议，目前FED升息已势在必行，市场更关注FED如何指引市场明年
的升息步骤。
    
    〞外资有买有卖。买(美元)是因为国际美元上涨，加上进口商也有买盘，〞一位大型商
银交易员说。
    
    交易员也表示，今日大型外资保管银行一直买美元，是主导台币走贬的力道，但出口商
在31.800附近挂出很多美元卖盘，使台币走至31.8附近一直贬不过去。
     
    台湾股市周五第四日收高，创近一年半高位。而外资及陆资在台股买超81.80亿台币，
连四个交易日买超共292.77亿台币。  
    
    他们也说，近期央行入市干预不多，汇市鲜见央行身影。〞他在里面的那只手已经很少
出现了。〞一位交易员说。
     
    展望年底行情，汇银人士表示，年底之际出口商有抛汇需求，尤其是明年1月的农历春
节颇早，出口商为因应需求可能将及早打算，也不能排除在国际美元走强之际，出口商又有
恐慌抛盘，助涨台币。
   
     〞很难说，说不定擦枪走火变走升。〞一本地汇银人士表示。  
    
    美联储将在13-14日举行为期两天的议息会议，14日1900GMT宣布利率决定。目前市场大
多估计FED将升息一码。
    
    韩元兑美元 今收报1,165.9，上日收在1,158.5。
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅
度较上日尾盘稍有缩小；目前一个月美元/台币远汇 报31.739/31.761，上日
收在31.660。 
    交易员预估下周台币兑美元主要的交易区间暂看31.700-32.000。
      
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 16:00            台币/美元   上日收盘  波动区间       开盘价   成交量  上日成
                       报价                                     亿美元  交量／
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 台北外汇经纪公      31.860     31.752  31.800-31.887  31.830     6.55    9.01
 司                                                                     
 元太外汇经纪公      31.860     31.752  31.809-31.860  31.828     3.20   4.705
 司                                                                     
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        -0.050/-0.035              -0.075/-0.055
 美元/台币六个月期        -0.160/-0.135              -0.185/-0.155
  (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价        

 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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