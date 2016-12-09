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市场报道 | 2016年 12月 9日 星期五 16:37 BJT

全球贵金属：12月8日SPDR黄金持仓下降0.34%，iShares白银持仓减少0.90%

路透12月9日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量较周三减少0.
34%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓减少0.90%。
 
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：   
    
    名称      持仓量(盎司)    日期        持仓量(盎司)     日期      变动      增减
    SPDR      27,672,565.6   12月8日    27,767,881.2   12月7日    -95,315.6   -0.34%
    iShares  342,865,759.5   12月8日   345,995,360.7   12月7日 -3,129,601.2   -0.90% (完)
   
      
      
    贵金属报导    基本金属报导    
    全球金市   COMEX金持仓  
    伦敦金定盘  COMEX铜持仓  
    现货金           现货银             
    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    

 (编译 白云; 审校 汪红英)

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